Marko: “Ferrari è un po’ più leggera di Red Bull e Mercedes”

Helmut Marko ha parlato del peso delle monoposto, ma anche dell’assunzione da parte di Red Bull di personale Mercedes

Il mondiale 2022 è appena iniziato, e subito i primi risultati utili sono stati delineati. Si nota un forte salto in avanti di Ferrari e dei suoi motorizzati (Alfa Romeo e Haas). Si nota, invece, un passo indietro di Mercedes. Red Bull sta nel mezzo: rappresenta una delle monoposto più veloci in pista, non lenta come Mercedes ma non sempre al passo con Ferrari. Helmut Marko, in un’intervista con Motorsport, si è espresso a riguardo: secondo lui, la Red Bull è più pesante della monoposto italiana.

A Motorsport ha dichiarato Marko: “Sono d’accordo nel ritenere la Ferrari un po’ più leggera di Red Bull e Mercedes. Non posso ancora confermare, però, quando porteremo in pista una versione più leggera. Oggi è molto difficile togliere peso ad una monoposto perché ci sono i vincoli del budget cap da tenere sempre presenti, bisogna trovare il giusto compromesso. Ma una cosa è certa: in questa stagione non sarà possibile restare nelle posizioni di testa con una monoposto in sovrappeso”.

“Dalle informazioni che abbiamo e soprattutto da quanto veementemente si siano battuti contro l’aumento del peso minimo, è lecito ritenere che Alfa Romeo sia sotto quella soglia di peso minimo. Presumibilmente hanno anche un passo più corto, ma questo non posso confermarlo. Diciamo che insieme alla competitività del motore Ferrari, il loro peso spiega le prestazioni che stiamo vedendo”, prosegue Marko.

Mercedes vs Red Bull: dentro e fuori pista

Successivamente, Marko si esprime riguardo le prestazioni Mercedes: “L’era ibrida è stata condizionata dalla superiorità della loro power unit. Oggi le differenze tra i motori non sono così grandi, e i team motorizzati Mercedes non possono più girare una manopola e risolvere i loro problemi”.

“Ma la squadra Mercedes è composta anche da persone di prim’ordine nell’area telaio, e sono pienamente convinto che torneranno a lottare per la vittoria quando riusciranno a tenere sotto controllo il saltellamento della loro monoposto. E Hamilton oggi è a soli nove punti da Verstappen. Credo, però, che una perdita di grandi dimensioni (ben 50 persone) non sia stata indifferente per Mercedes, è abbastanza normale che possa creare qualche difficoltà. E poco prima se ne era andato Andy Cowell”, ha affermato Marko per concludere.