Hamilton: dopo la positività al Covid-19, persi 6 kg

Lewis Hamilton si allena in vista della stagione 2021. Obiettivo? Tornare in forma smagliante dopo i 10 giorni di isolamento a causa del Covid-19, che hanno messo a dura prova il suo fisico

Pranzi e cene di Natale non sono mai andati d’accordo con l’esercizio fisico, o quasi. Quasi nel bel mezzo delle feste natalizie, Lewis Hamilton si è infatti immortalato in palestra, pronto per l’allenamento, aggiornando i suoi seguaci sul suo attuale stato fisico. La prima settimana di dicembre, il campione di casa Mercedes è stato costretto a saltare il GP di Sakhir dopo essere stato trovato positivo al Covid. Per lui, erano poi seguiti 10 giorni di isolamento in una camera di hotel.

Come riporta Soymotor.com, attraverso una storia su Instagram pubblicata ieri, Lewis ha raccontato di aver perso ben 6 kg in questi ultimi due mesi, quattro dei quali solo durante l’isolamento. Nonostante stia ancora recuperando le forze, ha promesso di voler ritornare al 100%.

PRONTO PER IL 2021: HAMILTON SI ALLENA PER TORNARE AL MASSIMO

In attesa del rinnovo del suo contratto con le Frecce d’Argento, dopo la conferma della permanenza di Toto Wolff come Team Principal per altri tre anni, Lewis già è proiettato alla nuova stagione, quando sarà chiamato a far fronte ai giovani e talentuosi emergenti della Classe Regina. Per lui, questa sarà una sfida ancora più grande nella lunga marcia verso il titolo di pilota più vincente di tutti i tempi. A pari merito con Schumacher, gli manca solo un titolo per superarlo.

Nel frattempo, Hamilton sta cercando di riprendersi dopo la malattia che lo ha molto debilitato. Il numero 44 non aveva infatti nascosto di non sentirsi al massimo in occasione dell’ultimo weekend della stagione ad Abu Dhabi, dove si è classificato terzo: “Ho perso sei chili negli ultimi due mesi, quattro dei quali mentre ero positivo al Covid-19. Ho perso molta massa muscolare“, ha raccontato Hamilton su Instagram, dove conta circa 21 milioni e mezzo di follower. “Ora parto da un basso livello di forza, non è divertente, ma sono determinato a riprendermi e ad essere di nuovo al 100%; senza fatica non c’è ricompensa!“. D’altronde, “no pain no gain” è da sempre uno dei suoi motti preferiti.