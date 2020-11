Mario Kart Live: Home Circuit incontra la Formula 1

Appassionati di Formula 1 e amanti dei giochi Nintendo potrebbero far sposare le proprie passioni grazie al nuovo gioco dedicato al piccolo pilota più famoso al mondo

E se la Formula 1 incontrasse Mario Kart? Vi siete mai chiesti quale spaziale esperienza si potrebbe vivere? Bene. Qualcuno ha pensato anche a questo! Il nuovissimo gioco targato Nintendo, infatti, permette ai tanti appassionati di creare le proprie piste personali. I circuiti possono essere delimitati da qualsiasi tipo di oggetto fisico, per rendere la propria esperienza di guida entusiasmante e adrenalinica.

L’idea di base è quella di dar vita a tracciati divertenti e vari, rispettando la semplicità della pista per permettere ai giocatori di sfidarsi e di dare il massimo nel corso delle loro partite. Per rendere quanto più simpatica possibile l’esperienza di gioco, Multiplayer.it ha deciso di pensare ad alcune delle piste più importanti nella storia della Formula 1, per dare dei suggerimenti ai player di Mario Kart Live: Home Circuit.

PORTARE LA FORMULA 1 SU NINTENDO

Primo di questi suggerimenti è l’intramontabile Monza. Il tempio della velocità non può certo essere escluso da questa rappresentazione “videogiocosa” del Circus. L’entusiasmo, l’adrenalina, l’esperienza che il tracciato può regalare è quasi inimitabile all’interno del calendario della Formula 1, quindi perché non trasformarlo in una sfida a 200cc da riportare sul circuito di Mario Kart Live: Home Circuit?

Rimanendo sul suolo italiano, non dimentichiamoci di Imola, protagonista indiscussa del mondiale 2020. Un tracciato storico, che porta con sé gioie e dolori, il “piccolo Nurburgring” tanto amato da Enzo Ferrari. Il compromesso di curve ad alta velocità, tecnica e insidie nascoste la rendono perfetta per essere riproposta anche nell’ambito del videogioco Nintendo…un modo per capire, tra i giocatori, chi è davvero il più bravo!

Spostandoci dall’orgoglio tricolore, Multiplayer ha poi pensato di riproporre la pista di Baku. Il tracciato cittadino ben si presta alla riproduzione Mario Kart Live, perché racchiude curve mozzafiato, punti ciechi che danno sempre del filo da togliere anche ai migliori piloti di Formula 1 (ricordiamo l’incidente di Leclerc, che baciò un po’ troppo violentemente il muro con la sua Rossa). Delle ottime premesse, che sicuramente lasciano spazio a un gioco molto divertente…e probabilmente anche a qualche uscita di pista spettacolare!

Dulcis in fundo, il Red Bull Ring, matrimonio perfetto tra velocità e tecnica. Un’altra pista per dimostrare chi è il migliore tra i giocatori impegnati nella sfida. Questo anche perché permette di costruire la pista secondo le proprie preferenze. Si può quindi decidere se mantenere la partenza in rettilineo, oppure optare fin da subito per la sfida sulle curve.