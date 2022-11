Mancato rinnovo con Haas, Schumacher: “Tornerò più forte di prima”

Soppiantato in Haas da Nico Hulkenberg, Mick Schumacher ha affidato ai social il proprio saluto dicendosi determinato a tornare presto in Formula 1

E’ arrivata questa mattina l’ufficializzazione del ritorno di Nico Hulkenberg nella Massima Serie a partire dal 2023. Il pilota tedesco prenderà il posto del connazionale Mick Schumacher alla corte di Gene Haas. Il ventitreenne di Genolier membro della Ferrari Driver Academy aveva esordito nella Massima Serie proprio con la scuderia statunitense nel 2021 dopo essersi assicurato il Campionato di Formula 2 al secondo tentativo. Il team guidato da Gunther Steiner gli ha però preferito l’esperienza dell’ex-pilota Williams, Force India e Renault che precedentemente aveva subito la stessa sorte di Mick ritrovandosi senza sedile al termine del 2019.

L’annuncio arriva alla vigilia del GP di Abu Dhabi, ormai diventato ultimo appuntamento fisso del Campionato di Formula 1. “La prossima sarà la mia ultima gara con la Haas F1 Team – ha dichiarato Schumacher a mezzo social – ma non nasconderò la mia delusione in merito alla decisione di non rinnovare il nostro contratto”.

“Ciononostante, vorrei ringraziare sia la Haas che la Ferrari per avermi concesso questa opportunità. Questi anni spesi insieme mi hanno aiutato nella maturazione sia sportiva che personale. Soprattutto nei momenti più difficili ho realizzato quanto ami questo sport. La strada percorsa finora è stata a tratti accidentata, ma so di essere migliorato ho imparato molto e sono sicuro di meritare un posto in Formula 1. La questione è tutt’altro che chiusa. Le difficoltà ci rendono più forti. In me brucia il fuoco della Formula 1 e lotterò duramente per riconquistare il mio posto in griglia”.