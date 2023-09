Maffei: “Il dominio di Verstappen è una sfida”

Verstappen sta scrivendo la storia: Maffei e Domenicali si chiedono se sia un bene per la popolarità della Formula 1

Il CEO di Liberty Media, Greg Maffei, ammette che lo schiacciante dominio di Max Verstappen nella Formula 1 rappresenti una “sfida” nel il mondo dello sport, che cerca di mantenere attivo e in crescita l’interesse dei fan. Nel weekend scorso a Monza, Verstappen ha stabilito un nuovo record con la sua decima vittoria consecutiva in un Gran Premio. Inoltre, tra lui e il suo compagno di squadra Sergio Perez, il team Red Bull ha vinto tutte le gare finora disputate nel 2023. Maffei, la cui azienda è proprietaria della Formula 1, ha dichiarato che il CEO della serie, Stefano Domenicali, sta cercando di concentrarsi sul fatto che Verstappen sta scrivendo la storia, con la sua straordinaria striscia di vittorie.

Secondo Domenicali, questo da solo vale la pena di essere visto. “La zona di centroclassifica è piuttosto interessante, e possiamo dimostrare statisticamente che ci sono più sorpassi di quanti ne siano mai avvenuti“, ha detto Maffei durante un evento. “L’ovvia sfida è che Max Verstappen sta avendo un anno incredibile, o un anno da record. Stefano Domenicali sta giustamente cercando di cambiare prospettiva e dire: ‘Venite a vedere questo evento storico, non avete mai visto un successo del genere, non volete perdervelo’. Vedremo se funziona. La realtà è che abbiamo un prodotto competitivo molto attraente, tranne per il fatto che Max è così veloce“, ha detto Maffei.

Non solo televisione, ma anche social e visualizzazioni

“Lui è un fenomeno. Sta guidando quella che sembra essere la monoposto più veloce e lo sta facendo molto bene. Se guardi le traiettorie che sta seguendo, quanto sono aggressive queste traiettorie, ma quanto bene riesce a navigarle! È veramente impressionante. E puoi vedere statisticamente perché è più veloce di chiunque altro“. l’amministratore delegato di Liberty Media ha riconosciuto che l’audience televisiva non è l’unico indicatore dell’interesse per la Formula 1. “Credo che tu debba guardare l’interesse complessivo per lo sport“, ha detto. “L’audience è un po’ complicata. Quest’anno abbiamo avuto molti successi“.

“Penso che tre delle quattro gare più viste negli Stati Uniti siano state tutte quest’anno in termini di audience, e la nostra audience media è in aumento anno dopo anno. Ma ci possono essere circostanze specifiche. L’anno scorso Miami era da sola, quest’anno era in concorrenza con una partita dei Miami Heat nei playoff della NBA. Queste circostanze particolari possono aumentare l’audience di una gara. Se prendi in considerazione l’interesse nel suo complesso, misurato dalla crescita non solo della TV lineare, ma anche da quanto siamo cresciuti su Instagram, visualizzazioni su YouTube, visualizzazioni su TikTok, l’interesse per lo sport è cresciuto in modo molto significativo. Sono convinto che la nostra domanda sia molto alta” conclude Maffei.

Elisabetta Bianco