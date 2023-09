Albon: “La Williams? Non avrá alcuna possibilitá ai prossimi GP”

Ottimo il passo della Williams a Monza, cosí come le prestazioni di un Albon sempre piú in ascesa. Tuttavia, non é tutto oro ció che luccica…

Come era prevedibile, anche la Williams, grazie all’assetto scarico previsto per il GP di Monza, ha primeggiato sui veloci rettilinei con Albon che ha chiuso in settima posizione. Un brutto colpo per la McLaren di Norris che ha dovuto ammettere la superioritá dell’avversario.

Si tratta dell’ultimo di una serie di ottimi risultati portati a casa dalla Williams. Il team inglese ha, infatti, iniziato la seconda metá della stagione alla pari con la Haas, ma ora ha quasi raddoppiato i suoi punti in due gare. “Penso che sia un buon passo. Mi preoccupo di piste come il Brasile, questo tipo di gare. Ma spero che ora siamo in un posto migliore”, ha dichiarato Albon.

Il punto della situazione

Nonostante gli ottimi risultati, Albon rimane coi piedi per terra. La mancanza di un adeguato carico aerodinamico infatti implica che la squadra non avrá davvero reali possibilitá nelle prossime gare.

Un aspetto positivo è che i recenti progressi compiuti dalla Williams, in particolare con il suo grande aggiornamento aerodinamico introdotto al Gran Premio del Canada, hanno probabilmente reso alcune delle prossime gare meno difficili di quanto il team di Grove avesse previsto all’inizio dell’anno.

L’ottavo posto ottenuto da Albon al Gran Premio d’Olanda sul tortuoso circuito di Zandvoort è un caso esemplare, anche se il team sente ancora le condizioni ventose che hanno lusingato il ritmo effettivo della vettura. “Siamo migliori rispetto all’anno scorso, ma soprattutto quando la pista si scalda e il degrado è alto lottiamo davvero. Ma c’é ancora un po’ di lavoro da fare”, ha poi concluso Albon.