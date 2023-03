L’ottavo titolo scivola via, lo sfogo di Hamilton: “Non è la monoposto giusta”

La delusione del sette volte campione del mondo al termine del primo appuntamento stagionale: eppure Hamilton non perde l’ottimismo

Dopo un anno pieno di difficoltà, la Mercedes era pronta a tornare a lottare per la vittoria. E invece, le prestazioni della scorsa domenica hanno messo in serio dubbio le capacità della W14 di riportare quelli di Brackley sul gradino più alto. Le Frecce Argento, con molta probabilità, dovranno rimandare ancora per un anno la lotta al mondiale. E il sogno di Lewis Hamilton di conquistare l’ottavo titolo iridato in Mercedes prima del suo ritiro sembra allontanarsi sempre di più.

Che l’obiettivo di Hamilton sia ancora quello di conquistare l’ottavo titolo prima di lasciare il circus è cosa ben nota. Ma le prestazioni della settimana scorsa in Bahrain non lasciano grande spazio alle ambizioni. La pilota e commentatrice per Sky Sport Naomi Schiff ha così spiegato la situazione: “Penso che per Hamilton quello sia stato il momento che ha confermato che la Mercedes è ancora qualche passo indietro, e che non hanno fatto grandi progressi questo inverno. Ovviamente Hamilton è qui per l’ottavo titolo. Sta aspettando, e resterà per questo. Ma questa situazione non gli sta dando l’opportunità di conquistare quell’ottavo titolo“.

“Sono sicura che ci sia grande pressione all’interno del team da entrambi i piloti. Ma penso ancora di più da parte di Hamilton, perché gli anni stanno passando.” afferma Schiff. “Ovviamente, Alonso gli sta dando un esempio di quanto a lungo ancora può andare. Ma il tempo è prezioso. La Mercedes ha passato un’intera stagione ad avere problemi e a non essere soddisfatta della propria vettura. E la cosa difficile da accettare è che hanno avuto un intero inverno di tempo, ma sono tornati addirittura con qualche passo indietro rispetto a dov’erano la passata stagione“.

HAMILTON E L’OTTAVO TITOLO IN MERCEDES

Tuttavia, Lewis Hamilton cerca di non perdere l’ottimismo, perlomeno davanti ai microfoni dei giornalisti. “Se sono preoccupato? Non sarebbe la parola adatta.” ha affermato il sette volte campione del mondo dopo il Gran Premio del Bahrain. “Non c’è nulla che io possa dire. Dobbiamo soltanto continuare a lavorare. Sappiamo di non essere dove dovremmo essere. E sappiamo che questa non è la giusta vettura“.

“E’ una monoposto difficile. Ma devo provare e restare positivo, tenere la testa alta e continuare a spingere insieme al team. Cercare di essere ottimista per loro, e ottenere il miglior piazzamento possibile. Eravamo lontanissimi. C’era una Ferrari [ndr., quella di Leclerc] che sarebbe stata davanti ad Alonso, dunque non saremmo arrivati al sesto posto. Quindi il podio era lontanissimo.” ha affermato Hamilton per chiudere.