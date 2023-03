Hamilton: “Non sono stato ascoltato dal team sullo sviluppo della W14”

Lewis Hamilton lamenta di non essere stato ascoltato dalla Mercedes in merito al progetto della nuova W14. Riuscirà il pilota a farsi sentire in futuro?

Non un inizio di stagione brillante per la Mercedes. Dopo aver concluso un 2022 molto deludente con il terzo posto nel mondiale costruttori, la scuderia tedesca era chiamata a non commettere gli stessi errori. Lewis Hamilton afferma di non essere stato stato ascoltato dal team, nonostante lui avesse le idee chiare su cosa servisse alla W14 per tornare competitiva.

Mentre tagliava il traguardo del GP del Bahrain in quinta posizione, a Lewis Hamilton è stato comunicato via radio che “ci sarà bisogno di un grande lavoro” da parte di tutti. Colmare il divario con Red Bull, leader della classifica, è uno degli obiettivi insieme a quello di raggiungere Ferrari e Aston Martin. Il circuito di Sakhir ha ben evidenziato i problemi della neonata W14 e di come quest’ultima sia indietro rispetto alle big.

hamilton vuole essere ascoltato

Durante lo scambio via radio Hamilton è apparso molto incoraggiante. In un’intervista post gara con Rosanna Tennant nel podcast Chequered Flag della BBC, il sette volte campione del mondo però ha assunto una posizione più critica nei confronti della squadra. Avendo corso ininterrottamente in Formula 1 dal 2007, il pilota inglese ritiene di sapere di cosa abbia bisogno una vettura. Tuttavia, sostiene di non essere stato ascoltato dal team per lo sviluppo della nuova W14 e ritiene che non si possa permettere che ciò avvenga.

Hamilton afferma: “L’anno scorso ho detto alla scuderia quali fossero i problemi della monoposto. Ho guidato tante vetture in vita mia, quindi so di cosa ha bisogno una monoposto per essere vincente. Credo che sia una questione di responsabilità ammettere di non aver ascoltato e di aver sbagliato nella progettazione della nuova vettura e da qui rimboccarsi le maniche e tornare a lavorare“. Il pilota continua: “Dobbiamo studiare bene il porpoising della W14 in curva, evidenziarne tutti i punti deboli e discuterne all’interno del team“.

“Siamo ancora i pluricampioni del mondo. Ora stiamo attraversando un periodo di difficoltà, ma questo non ci preclude di poter tornare a essere vittoriosi in futuro“. Ed infine conclude: “Ho avuto molte monoposto come questa, soprattutto ai tempi della McLaren e non so quando o come riusciremo a cambiare le cose ma dovrà succedere“.

e sulla bagarre con alonso in bahrain…

Hamilton insieme ad Alonso, suo ex compagno di squadra in McLaren, ha regalato uno dei momenti salienti del GP del Bahrain, con il pilota inglese che ne è uscito sconfitto. Quest’ultimo afferma: “Ho apprezzato il fatto di essere riuscito a battagliare in due momenti del Gran Premio. Ci sono andato vicino, ma alla fine non ci sono riuscito. Ci sarà bisogno di una grande lavoro di squadra per tornare competitivi, ma ce la faremo“.