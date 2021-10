Lotta al mondiale 2021: Perez e Bottas chiamati a sacrificarsi?

La fine del mondiale si avvicina e ogni singolo punto potrà fare la differenza. Perez e Bottas sono pronti a sacrificarsi per i compagni di squadra?

A cinque gare dal termine della stagione, la sfida al titolo mondiale è del tutto aperta con Verstappne in vantaggio di soli 12 punit su Hamilton. Le strategie di gara e il lavoro di squadra dunque saranno fondamentali e potranno fare la differenza.

Il pilota olandese non vuole farsi sfuggire l’occasione di entrare nell’albo d’oro vincendo il suo primo mondiale; d’altro canto, il britannico vuole arrivare dove nessun altro è riuscito: rompere il record di Michael Schumacher e mettere le mani sull’ottavo titolo. Per aiutarli a coronare i loro sogni di gloria Red Bull e Mercedes dovranno lavorare sodo per garantigli ogni tipo di aiuto e supporto. Perez e Bottas saranno pronti a sacrificarsi per i loro compagni?

A CASA DI PEREZ

Il prossimo weekend toccherà al Messico ospitare il Circus della Formula 1. Sarà il primo GP di casa per Perez da quando guida per la scuderia austriaca. Ciò gli permette di avere un’auto all’altezza del podio e di poter sognare in una vittoria davanti al suo pubblico. Tuttavia, sa bene di avere un ruolo cruciare nel team e nella lotta al mondiale di Verstappen. Ciò significa che in futuro potrebbe trovarsi a dover rispettare un’ordine di scuderia.

Ovviamente, i team orders dipenderanno molto dalla situazione in gara, dalle posizione dei due piloti e da quella dei rivali. Se Perez fosse primo, seguito da Verstappen e Hamilton risulta facile pensare che la Red Bull possa chiedergli di scambiare le posizioni. Sarebbe diverso, invece, se l’olandese e il britannico fossero separati da altri piloti e Checo al comando del GP del Messico.

E’ però da notare che nelle ultime gare, Verstappen ha sempre preceduto il suo compagno di squadra, trovandosi spesso a lottare da solo contro le due punte Mercedes. E’ dunque probabile che questa situazione si possa verificare nuovamente in Messico, senza obbligare Perez a retrocedere davanti al suo pubblico che ne sarebbe contrariato e deluso.

BOTTAS ALLEATO DI HAMILTON?

E’ importante considerare anche il ruolo del pilota finlandese nella lotta al titolo. Negli anni ha sempre mostrato profonda lealtà nei confronti dal team e del compagno di squadra. Si è più volte impegnato e sacrificato, quando necessario, per aiutare e fare la differenza. Sarà disposto a farlo anche quest’anno, visto che dall’anno prossimo correrà per l’Alfa Romeo Racing?

La vittoria in Turchia è stata fondamentale per togliere punti a Verstappen, in una gara in cui Hamilton, essendo penalizzato, non sarebbe riuscito a conquistare le prime posizioni. Tuttavia, la fine del mondiale si avvicina e Bottas potrebbe avere ancora poche occasioni per vincere e festeggiare sul gradino più alto del podio. Questo potrebbe spigerlo ad essere più egoista ed ad andare contro un eventuale ordine di squadra. Fondamentali saranno quindi le strategie che entrambe le squadre decideranno di seguire. Qualsiasi decisione potrà cambiare l’esito del mondiale ed entranbi i team ne sono consapevoli.