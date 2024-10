Parcheggi da incubo, ora arriva la ventosa sulla portiera: la Municipale non lascia più la multa sul parabrezza | Il nuovo sistema ideato per sbeffagiarti in pubblico

La ventosa sulla portiera che viene applicata dalla Municipale che non lascia più la multa, ecco il sistema che rende i parcheggi un incubo.

Parcheggiare dove non è possibile potrebbe essere causa di una salatissima multa. Il compito della Municipale è quello di controllare che effettivamente gli automobilisti continuino a seguire le regole del Codice della Strada. Negli ultimi mesi il Codice della Strada ha subito una serie di importanti cambiamenti che hanno portato a un aumento delle sanzioni.

Particolare attenzione viene posta nei confronti di tutte quelle infrazioni che possono essere particolarmente pericolosi. Ovviamente qualcuno potrebbe chiedersi, cosa c’è di pericoloso in un parcheggio? In realtà sembrerebbe veramente poco, ma si tratta di attenzione nel rispetto delle regole.

Considerando il gran numero di automobilisti che non rispettano le regole per quello che riguarda i parcheggi e le sole sanzioni non sono di certo sufficienti e per questo motivo è stato pensato un provvedimento differente, che non ti permette di spostare la vettura.

Probabilmente un intervento duro, che potrebbe risultare anche piuttosto severo. Cerchiamo allora di comprendere in cosa consiste questo intervento della Municipale e come è possibile evitare di esserne i protagonisti.

Una ventosa per chi parcheggia dove non dovrebbe

Strano il procedimento che la Municipale ha deciso di mettere in atto nei confronti di tutti coloro che parcheggiano proprio dove non dovrebbero. Una grande venosa che viene applicata sulla tua automobile, un metodo a dir poco particolare che nessuno avrebbe pensato che sarebbe poi stato applicato realmente.

Si tratterebbe di una punizione che farebbe leva soprattutto su quello che è un senso di vergogna da parte del cittadino che deve viaggiare in strada con questa grandissima ventosa attaccata alla propria automobile. Questo quello che sarebbe il provvedimento che potrebbe essere preso nei confronti fai coloro che non rispettano i divieti di parcheggio.

Ecco cosa sapere

Nostri cari automobilisti indisciplinati, questo provvedimento al momento verrebbe preso in Cina e non è ancora chiaro se succede in tutto il paese o se solo in alcune sue zone. Ma sembra che sia una punizione molto efficace e anche economica.

La ventosa non impedisce all’automobilista di muoversi, ma come accennato in precedenza, fa leva sul senso di vergogna dell’automobilista che deve muoversi in strada con questa ventosa attaccata alla vettura.