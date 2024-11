Liquido lavavetri, fai subito il rabbocco: c’è una quantità minima sotto la quale non può scendere | Ti multano al volo

Anche il liquido lavavetri può farti prendere una multa e anche cospicua, per questo motivo non dovreste mai scendere sotto una quantità minima, se non volete infrangere il Codice della Strada.

Molte volte i guidatori prendono le multe, perché non leggono in maniera approfondita le varie norme presenti nel Codice della Strada. Alla fine è tutto scritto ma molti preferiscono affidarsi al passaparola e alle credenze popolari che ci si tramanda di generazione in generazione.

Non sempre queste teorie corrispondono a verità, motivo per cui molto spesso prendiamo sanzioni, per fatti che ci erano completamente estranei. Meglio dunque informarsi sempre sui canali ufficiali, per essere sempre preparati anche in questo contesto.

Per farvi un esempio, in quanti di voi sanno che se non avete la giusta quantità di liquido lavavetri vi possono far una multa cospicua? Il Codice della Strada parla chiaro, c’è scritto tutto anche su questo argomento.

Novità in merito al Codice della Strada

In merito al Codice della Strada, pare che non manchi poi molto al via libera definitivo del nuovo regolamento voluto dal ministro dei trasporti Matteo Salvini. Si vocifera che entro Natale dovrebbe essere legge. Come anticipato in diverse occasioni, saranno molteplici le novità da tenere in considerazione per chi guida su strada auto, moto, bici e monopattini. Proprio in merito a questi ultimi, arrivano delle strette non indifferenti.

Per questo mezzo di trasporto infatti, pareva che non ci fossero regole, visto che vengono spesso usati con incoscienza da chi li acquista o li noleggia. Detto ciò, con il nuovo CdS, i cittadini avranno l’obbligo di indossare il casco quando li utilizzano, inoltre non potranno più circolare sulle piste ciclabili e nelle zone destinate al passaggio pedonale, oltre all’obbligo dell’attivazione dell’assicurazione e della targa.

La multa se vi manca il liquido lavavetri

Nel Codice della Strada, come dicevamo, tra le varie normative presenti, c’è anche una sezione specifica in merito al liquido lavavetri e al livello minimo che deve essere sempre presente nella vostra auto, pena una multa cospicua, se pensate a quanto poco costa questo apposito detergente per pulire i vetri.

Come riportano da motorzoom.it, qualora a un posto di blocco, le forze dell’ordine dovessero pizzicarvi senza questo detergente, potrebbero decidere di farvi una sanzione di 68 euro, con ulteriori aggravanti, qualora non doveste pagare la multa nei tempi dovuti. Questo succede per una semplice ragione, in caso di emergenza, dovrete essere sempre pronti a rendere la vostra visuale il più limpida possibile. Se il vetro dovesse sporcarsi in maniera improvvisa, grazie a quel liquido combinato all’azione dei tergicristalli, tornereste ad avere tutto sotto controllo nel giro di pochi istanti.