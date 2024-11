Quiz patente, questa la sbagliano proprio tutti: quale di queste due auto ha la precedenza sull’altra anche in assenza di incrocio?

Questa domanda ai quiz patente la sbagliano quasi tutti, per questo oggi ve la riportiamo. Chi avrà la precedenza tra queste due auto, in assenza di incrocio?

L’incubo di chi sta prendendo la patente è sicuramente lo studio della teoria, la quale, pur essendo fondamentale è molto complessa da ricordare. Soprattutto durante la somministrazione dei quiz, è palese intuire, dal numero di errori, quanto alcune nozioni, soprattutto all’inizio non sempre vengono apprese dagli allievi.

Sicuramente la parte degli incroci è quella più complessa, in quanto bisogna capire il meccanismo, tra precedenze e ordine in cui le auto passano prima. Per molti è un esercizio inutile, ma se ci pensate bene, sulla carta potete anche sbagliare, ma nella vita di tutti i giorni, la corretta sequenza determina la vostra e l’altrui sopravvivenza.

Per questo oggi vogliamo sottoporre alla vostra attenzione, uno dei quiz patente più complessi per molti che ha determinato molte bocciature nel corso degli anni. Secondo voi quale veicolo dovrà passare per prima, in assenza di incrocio?

Le strade con pendenza elevata

Il motivo per cui molti non capiscono immediatamente chi ha la precedenza in questo quiz, è per la mancanza di incrocio e quindi la risposta non è immediata se non si conoscono le regole, rivelate a scuola guida. Per prima cosa bisogna spiegare la circostanza che varia dalla guida in strada in città, in quanto la strada in questione è molto stretta e in forte pendenza, motivo per cui non c’è abbastanza spazio per potersi spostare.

Una strada con pendenza elevata viene definita tale, nel momento in cui l’inclinazione è superiore al 7%. Questo vuol dire che per ogni 100 metri che le auto percorrono in orizzontale, la strada sale o scende di almeno 7 metri. Per questo motivo in molti si sono chiesti, chi ha la precedenza in questa strada?

La soluzione di questo complesso quiz patente

Quanti di voi sanno chi ha la precedenza in questo complesso quiz patente dove non è presente l’incrocio? Possiamo dirvi che questo è uno di quelli dove molti inseriscono la risposta sbagliata durante l’esame di teoria e genera molte bocciature. Dunque la soluzione dobbiamo dividerla in più casi, in quanto la risposta potrebbe cambiare:

Quando in un veicolo stretto, come quello dell’immagine, ci sono due auto una davanti all’altra, a passare per primo è colui che ha più difficoltà a fare manovra. Quindi il veicolo verde dovrà arretrare per far passare il veicolo blu, in quanto quello che scende dovrà sempre arretrare;

Se il veicolo blu avesse avuto un rimorchio, la soluzione sarebbe differente, in quanto, il veicolo verde avrà la precedenza rispetto a quello blu;

Di fronte invece ad un passaggio stretto su di un ponte o una corsia, la precedenza ce l’avrà il veicolo che ha impegnato per primo il tratto in questione:

Se i veicoli arrivano invece in contemporanea, nella stessa identica situazione del punto precedente, bisognerà seguire le indicazioni riportate dai segnali, in assenza di segnale, dovrà passare per primo colui che avrebbe più difficoltà a fare la manovra per far passare l’altro veicolo.