L’inedita ala posteriore dell’Aston Martin insospettisce?

Il team principal dell’Aston Martin, Mike Krack, e i suoi sono riusciti ad aggirare le regole FIA portando alla ribalta idee innovative come quella dell’ala posteriore. Sebbene il regolamento tecnico avesse bandito le paratie laterali poiché in grado di generare vortici che potessero sporcare la scia, i tecnici del team sono riusciti a reintrodurle attraverso un accurato studio delle regole.

Il GP di Ungheria vede infatti una monoposto dotata di un alettone posteriore che riporta in auge le paratie laterali. A colpire è proprio una paratia laterale che chiude lo spazio dell’ala posteriore, oltre che un flap mobile con nolder a V. Il tutto permette di aumentare il carico aerodinamico fortemente necessario in un GP come quello di Ungheria, fatto di curve strette e tortuose. La soluzione proposta ha dato ottimi risultati già nella prima prova comparativa sui tracciati ad alto carico. Ricordiamo per esempio le prestazioni di Sebastian Vettel nelle prove libere del GP di Ungheria dove ha ottenuto un ottimo settimo tempo.

