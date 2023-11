Liberty Media annuncia un fatturato da record

Liberty Media ha registrato un fatturato da record nel terzo trimestre di quest’anno, registrando un aumento del 24% rispetto allo scorso anno

A sole due gare dalla fine del campionato di Formula 1, già ampiamente assegnato, l’azienda di mass media statunitense tira le somme dell’ultimo trimestre. Il fatturato per Liberty Media è più che positivo con un aumento delle entrate del 24% per un guadagno di 887 milioni di dollari. L’elemento chiave per i guadagni di questi ultimi tre mesi è l’aumento dei Gran Premi disputati: otto rispetto ai sei dell’anno scorso. Tuttavia, parte di questi ricavi è stata neutralizzata dagli ingenti costi di due gare tenutesi in Stati extra-europei.

Lo spettacolare aumento delle entrate farà sicuramente piacere ai team. È da valutare però se il trend verrà mantenuto anche in questo quarto trimestre. Il Circus è infatti atteso a Las Vegas, nuovo circuito cittadino del calendario di quest’anno e appuntamento fisso per i prossimi dieci. La stessa Formula 1 è promotrice dell’evento che per il momento sta causando più spese e malcontento del previsto.

La salute finanziaria della Formula 1

Dunque non c’è da temere per le finanze della Formula 1 per le prossime stagioni: gli investimenti sulle piattaforme digitali e l’entrata di nuovi partner commerciali, come American Express, hanno attirato nuovi fan che nutriranno le casse di Liberty Media per i prossimi anni. Allo stesso tempo questa splendida “salute finanziaria” potrebbe portare all’ingresso di ben due nuovi team senza che le squadre attuali perdano ingenti somme di denaro. L’utile operativo è infatti quasi raddoppiato, passando da 64 milioni a 107 milioni di dollari.

In merito ai nuovi accordi commerciali e sugli obiettivi futuri, ha parlato il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali: “La Formula 1 continua a registrare un record di presenze, sold out e una forte crescita sulle nostre piattaforme social e digitali, superando quella di altri importanti campionati sportivi. Questa crescita sta attirando partner commerciali, tra cui il nostro recente accordo con American Express, che segna il primo nuovo evento sportivo sponsorizzato in più di un decennio. Stiamo facendo progressi sostanziali nelle nostre iniziative di sostenibilità, tra cui la riduzione delle emissioni aziendali della Formula 1“.

