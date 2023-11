Red Bull: come nascono le performance competitive

Il cambiamento di approccio alla F1 che ha aiutato la Red Bull a vendicare la sconfitta del Brasile 2022 con performance al top

La Red Bull ha perso contro la Mercedes nel Gran Premio del Brasile dello scorso anno, ma era determinata a cambiare la situazione per la gara di Formula 1 del 2023, migliorando sensibilmente le sue performance.

Sebbene la RB19 abbia chiaramente un delta di prestazioni molto maggiore rispetto agli avversari rispetto alla sua vettura la scorsa stagione, ci sono state chiare lezioni apprese dal 2022 che sono state applicate questa volta.

Il più evidente dall’esterno è se confrontiamo le configurazioni dell’ala posteriore dell’RB18 e dell’RB19.

Red Bull ha optato per una delle sue configurazioni di ali con trave a carico aerodinamico più elevato nel 2022 e, sebbene abbia utilizzato ancora un’opzione a doppio elemento in questa stagione, è chiaro che si trattava di una variante molto più scarica.

“C’è una ragionevole diffusione in questo campo, da quello che posso dire, di diversi livelli di carico aerodinamico”, ha detto Monaghan. “E se scegli di guardare le foto dell’auto dell’anno scorso e di questa, ne vedrai una piuttosto evidente (di modifica)“.

“Le sfumature del modo in cui abbiamo scelto di gestire le dimensioni sono diverse rispetto allo scorso anno. Questa è la nostra scelta e puoi vedere le conseguenze lì”.

“I cambiamenti, che ci crediate o no, sono in realtà piuttosto sottili. Non è una sorta di: “Oh mio Dio, strappa tutto e ricomincia da capo“.

Dalla teoria alla pratica

“Ma la cosa bella è che tutte le teorie che hanno circondato la performance dell’anno scorso qui sembrano aver dato i loro frutti“.

Mentre i rivali continuano ad esaminare il motivo per cui la RB19 sembra così bella, c’è stata una crescente attenzione sul design del pavimento e del diffusore, poiché questa è un’area critica per le prestazioni dell’auto.

Un aspetto interessante notato in questa stagione è stata la modifica apportata dalla Red Bull rispetto al Gran Premio di Spagna, con l’angolo superiore del diffusore schiacciato verso l’interno (freccia rossa).

Questa è stata un’idea che ha preso ispirazione da ciò che aveva fatto la Williams , dimostrando che nessuna squadra dovrebbe mai ignorare ciò che stanno facendo i rivali più lenti poiché possono avere delle idee piuttosto buone.

Questa idea ha un impatto sul flusso d’aria e sulla distribuzione della pressione sia all’interno del diffusore che all’esterno mentre scorre in quell’angolo. Inoltre, è stato necessario che il team trovasse le giuste geometrie non solo per la sezione schiacciata, ma anche per la parete laterale del diffusore e per il soffitto a rampa. La modifica apportata ai contorni del soffitto può essere vista, con un canale di espansione più stretto ma più lungo vicino al bordo d’uscita.

Per accogliere questo volume aggiuntivo all’interno del diffusore, è necessario fare delle concessioni anche sulla superficie superiore del pavimento, con la formazione di un blister a forma di cuneo.