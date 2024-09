Liam Lawson sapeva di dover sostituire Ricciardo da due settimane

Liam Lawson prenderà il posto di Daniel Ricciardo per le rimanenti gare della stagione. L’annuncio gli sarebbe arrivato già un paio di settimane fa

Ieri è arrivato l’annuncio dell’addio di Daniel Ricciardo alla Visa Cash App RB, con Liam Lawson che occuperà il suo sedile fino a fine stagione. Secondo le sue stesse dichiarazioni, il neozelandese sarebbe stato informato della decisione da circa un paio di settimane. Il suo percorso proseguirà dunque sotto l’ala della Red Bull.

Nell’ultimo periodo, le voci che vedevano Ricciardo in partenza sono aumentate vistosamente tanto che, durante il weekend di Singapore, sono stati molti i messaggi d’addio dedicatigli da membri del team e giornalisti. Vittima della grossa differenza di punti col compagno di squadra Tsunoda, l’australiano non terminerà la stagione.

Lawson: “Non sembra mai veramente reale”

Non è la prima avventura in Formula 1 per Liam Lawson, in quanto debuttò già lo scorso anno per sostituire lo stesso Ricciardo, vittima di un infortunio al polso. Ora il neozelandese si trova in una posizione migliore, quella di titolare, che gli spetterà fino al resto della stagione. Con tutta probabilità lo vedremo in griglia anche il prossimo anno, sempre alla guida della Visa Cash App RB.

“Ora finalmente sembra reale, ovviamente lo so da probabilmente due settimane, ma finché la notizia non è pubblica non sembra mai veramente reale”, ha dichiarato. “Era nei piani da molto tempo, ed era la direzione in cui ero diretto. Certo, avevo una data di contratto che dovevo rispettare, quindi praticamente sarei andato qui, e poi un paio di settimane fa mi hanno detto che ciò stava per succedere. E poco dopo era già deciso“.

La decisione è stata presa, per così dire, “al pelo”, poiché il contratto di Lawson sarebbe scaduto a breve. “Singapore non è stato sicuramente un fine settimana piacevole per me, perché ovviamente sapevamo tutti cosa sarebbe successo. Allo stesso tempo, Daniel è sempre stato molto gentile nei miei confronti in molti modi quando guidavo l’anno scorso. Anche in questa stagione è sempre stato una persona con cui non mi sono mai sentito in competizione o cose del genere. Non mi ha mai fatto sentire così”.

“Ovviamente non è stato facile ma questo ora è il mio momento. Ho un’opportunità in F1 ed è arrivata ora e sono ovviamente immensamente grato per questo. Ma ora devo coglierla con entrambe le mani. E allo stesso tempo, mi ha detto la stessa cosa e mi ha detto ‘sai che devi trarne il massimo’ “, ha concluso, sottolineando l’ammirazione nei confronti dell’australiano.