Hamilton, primi giri con la SF-26: debutto positivo per la Ferrari

Lewis Hamilton completa i primi giri con la SF-26 a Barcellona, tra pioggia e dati raccolti per il lavoro in vista della stagione

Lewis Hamilton ha eseguito i suoi primi giri con la SF-26 durante lo shakedown di Barcellona, subentrando a Charles Leclerc nel turno pomeridiano. La sessione si è svolta sul Circuit de Barcelona‑Catalunya in condizioni di pioggia, che hanno reso più difficile il lavoro sulle gomme e limitato le prove su asciutto. Nonostante ciò, il team ha raccolto dati fondamentali per lo sviluppo della monoposto. Hamilton ha elogiato la preparazione della vettura e la gestione della giornata, mentre non sono emersi problemi rilevanti, un segnale positivo in vista della stagione e delle novità regolamentari.

Il team che raccoglie dati e analizza i primi giri di Hamilton con la SF-26 durante lo shakedown di Barcellona

Lo shakedown di Barcellona ha rappresentato la prima occasione per testare la SF‑26 in condizioni reali. Tra i vari test, Hamilton ha completato i primi giri con la SF‑26, fornendo dati fondamentali sul comportamento delle gomme, sull’affidabilità dei sistemi e sulle prestazioni della monoposto. Le condizioni meteo variabili hanno reso più complesso il lavoro sulle gomme, spingendo gli ingegneri a concentrarsi sul setup e sull’ottimizzazione dei sistemi chiave. Nonostante le difficoltà, la giornata ha permesso di validare componenti critiche e raccogliere informazioni utili per pianificare lo sviluppo della SF‑26 nelle giornate successive di test.

Prove tecniche e dichiarazioni di Hamilton evidenziano i primi segnali incoraggianti della SF‑26

Durante il turno pomeridiano, la SF‑26 ha completato prove mirate su sospensioni, gomme e sistemi elettronici, raccogliendo dati fondamentali anche in pista bagnata. Lewis Hamilton ha commentato la giornata definendola “produttiva” e sottolineando l’importanza dei dati raccolti per comprendere il comportamento della SF‑26. “È stato molto interessante capire come reagiscono le gomme e i sistemi della vettura in condizioni difficili”, ha detto il britannico, aggiungendo: “Il team ha fatto un lavoro eccezionale per preparare la vettura e gestire le difficoltà del meteo”.

Il test ha fornito indicazioni preliminari sulle potenzialità della monoposto, permettendo al team di pianificare sviluppi su aerodinamica, assetto e affidabilità in vista della stagione 2026. Nonostante la pioggia, il primo contatto con la SF‑26 offre segnali incoraggianti per le prossime giornate di test.

Ferrari pianifica i prossimi test e lo sviluppo della SF‑26

Il team di Maranello utilizzerà i dati raccolti durante lo shakedown per pianificare i prossimi test pre‑stagione, concentrandosi su assetto, aerodinamica e comportamento delle gomme in diverse condizioni climatiche. L’obiettivo è ottimizzare la SF‑26, migliorando affidabilità, performance e regolazioni specifiche per la stagione 2026.

Le prime impressioni raccolte a Barcellona offrono segnali positivi sul potenziale della monoposto, ma la squadra sottolinea che il lavoro è solo all’inizio. Hamilton e Leclerc continueranno a fornire feedback cruciali per guidare lo sviluppo, con l’obiettivo di incrementare la competitività rispetto alla stagione precedente e puntare alle posizioni di vertice fin dalle prime gare.

Aurora La Rocca