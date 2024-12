Auto meno affidabili del 2024: l’anno si chiude ufficialmente con questa classifica | Sono quelle che più di tutte hanno visto il meccanico

Ecco la classifica ufficiale di quelle che sono le automobili meno affidabili del 2024, ecco quelle che hanno visto i loro proprietari spesso dal meccanico.

Acquistare un’automobile si traduce in un’importante spesa di denaro e questo vuol dire che, non avere un’efficacia importante la domanda diventa una scocciatura. Peccato che di tanto in tanto le vetture che scegliamo ci portano dritte dritte dal meccanico, una sosta non desiderata ma impossibile da evitare per via della rottura subita.

Fermarsi dal proprio meccanico è un dispiacere che di tanto in tanto gli automobilisti hanno dovuto provare e il motivo è semplice, le vetture sono sottoposte ad usura e quindi a consumo.

Di contro, pur essendo indispensabile alcuni interventi, come il cambio delle pasticche o l’olio, ma quando ci si presenta in officina per una rottura il danno è molto più costoso.

Se l’affidabilità è quello che si cerca di una vettura, allora questi sono modelli da esaudire.

Un’analisi annuale

A rendere nota la mancata affidabilità di alcune vetture rispetto ad altre è uno studio specifico condotto da Recomotor, che indica come ci sarebbero dei veicoli da evitare come la peste. Perchè nonostante lo sviluppo che il mercato automobilistico ha avuto negli ultimi anni, la realtà è che ci sono ancora automobili che non riescono a soddisfare quelli che sono i requisiti minimi. Eppure quando le si va ad acquistare sembrano sempre essere le vetture migliori al mondo, salvo poi, rivelarsi essere dei grandi disastri.

Lo studio a cui si accenna lo si deve alla collaborazione di più di 10 mila officine che in tutto il territorio, sono state utilizzate sul territorio. Una statistica che molti automobilisti dovrebbero consultare ogni giorno prima di decidere per l’acquisto di una specifica automobile. In fondo, riuscire ad evitare le rotture è indispensabile considerando le ingenti somme da spendere nel caso in cui si verificassero.

Una classifica non proprio lusinghiera

Quindi lo studio ci ha portato ad ottenere una classifica che non risulta essere affatto lusinghiera. Da una parte ci sono i marchi più affidabili come: Toyota, Honda, Kia e Skoda, esse si sono guadagnate il primo posto in maniera assoluta, tra le vetture che hanno meno bisogno di fermarsi dal meccanico di tanto in tanto. Ovviamente a questo si unisce l’altro lato della medaglia.

La vettura che si è guadagnata il primo posto come auto meno affidabile è l’Alfa Romeo, al secondo posto Fiat, Land Rover e Jeep. I veicoli con tali marchi hanno presentato guasti ricorrenti in diversi sistemi, bisogno di manutenzione per poter garantire l’affidabilità.