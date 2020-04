Leclerc preferirebbe Vettel, ma si adatterebbe a chiunque

La futura line-up della Scuderia Ferrari è incerta, ma Charles Leclerc sarà il cardine del team fino al 2024, ma il suo compagno di squadra è un’incognita, anche se ammette di essere felice se la sua esperienza con Sebastian Vettel proseguisse.

Charles Leclerc, sa quale sarà la sua squadra per gli anni a venire, ma non è chiaro chi sarà il suo partner, dato che Sebastian Vettel è al termine del suo contratto quest’anno e sebbene la decisione spetti alla Ferrari, Charles approva il rinnovo del tedesco, anche se sottolinea che in realtà si adatterà bene ad avere qualsiasi pilota come partner:

“Sono molto contento di Seb , nonostante alcuni problemi che potremmo aver avuto in pista come in Brasile, c’è sempre stato un buon rapporto, anche se dall’esterno non è stato visto in questo modo, ma è sempre andato bene per noi. Sarei felice con lui, ma rispetto la decisione che la Ferrari prende e il mio lavoro è adattarmi a chiunque sia con me, darei il benvenuto a chiunque e sarei altrettanto felice se Vettel rimanesse”.

Ralf Schumacher ritiene che, date le circostanze della crisi del coronavirus, la Ferrari non possa offrire a Vettel nient’altro che un contratto di un anno con il rovescio della medaglia e crede che dipenderà da lui pensare se vuole rimanere nella squadra o aprire un nuovo capitolo.

“Penso che una simile offerta sia possibile, soprattutto in questo momento. La domanda è se vuole lottare per il titolo o costruire qualcosa di nuovo. La McLaren è sulla buona strada, quindi sarebbe possibile, ma sono anche abbastanza lontani. Hanno un cambiamento di motore imminente, quindi è difficile. Se rimane in Ferrari per un anno, sarà in buone mani, ma dovrà sentirsi supportato dal team”, afferma Ralf Schumacher.

D’altra parte, molti piloti si stanno abbassando la retribuzione a seguito della crisi del coronavirus. Sebbene alla Ferrari non sia stato effettuato alcun downgrade, Leclerc ritiene che sia quello che dovrebbe essere fatto ora e che è tempo di adattarsi alle circostanze, indipendentemente dal tipo di posizione che hai: “Per me farlo è normale, in una situazione del genere devi adattarti e penso di sì, è normale”.