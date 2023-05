Leclerc o Verstappen? Piero Ferrari indica chi è il migliore

Leclerc o Verstappen? Oramai è sempre più costante il confronto tra questi due piloti e anche Piero Ferrari, vicepresidente della squadra, ha svolto una dettagliata analisi

Leclerc e Verstappen sono due dei piloti della nuova generazione della Formula 1. Con il loro talento e le loro battaglie ruota a ruota, ci hanno regalato momenti adrenalinici. Un talento indiscutibile da parte di entrambi ma che viene sempre messo a paragone. Tra il pilota olandese e il monegasco la grande differenza vi è soprattutto nei numeri. Verstappen potrebbe già raggiungere il terzo titolo mondale, mentre Leclerc lotta ancora per ottenerlo.

Piero Ferrari, figlio del grande Enzo Ferrari, ha dichiarato come secondo lui il pilota monegasco debba ancora migliorare: “Charles ha la velocità per essere pari a Verstappen. Ma ha meno esperienza, in termini di numero di GP, Leclerc può ancora crescere, crescerà” ha dichiarato. Dichiarazioni che da un parte elogiano il talento di SuperMax, protagonista indiscusso di questa prima parte del mondiale ma che sicuramente, lasciano l’amaro in bocca per Leclerc

Piero Ferrari su Verstappen: ” È all’apice della sua carriera”

“Guidava già in F1 quando non aveva nemmeno la patente in suo possesso, è incredibilmente veloce. Ero lì quando ha ottenuto la sua prima vittoria a Barcellona. Ha commesso i suoi errori dopo, i suoi incidenti. Ora è giovane e ha già molta esperienza. È un grande pilota che ora è all’apice della sua carriera” ha affermato. Infine, il figlio del Drake ha commentato il percorso dell’altro pilota Ferrari, Carlos Sainz: “non abbiamo ancora visto il suo vero pieno potenziale, lo stiamo aspettando” ha concluso .

Il prossimo appuntamento del mondiale farà tappa a Monaco, casa di Leclerc e luogo in cui il pilota monegasco non è ancora riuscito a vincere vestito di rosso. La SF-23 deve ancora crescere, ma il circuito del Principato potrebbe regalare sorprese. A Monaco, una parte molto importante del weekend è la qualifica e Ferrari potrebbe giocarsi le sue carte: Leclerc e Sainz riusciranno a lottare per il gradino più alto del podio?