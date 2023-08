Leclerc: “Il secondo posto è l’obiettivo più realistico”

Per Charles Leclerc l’obiettivo più realistico per questa stagione è il secondo posto, a parer suo lottare ora contro la Red Bull è impossibile, quindi la sfida è rimandata all’anno prossimo

Non si può negare che il campionato di Formula 1 2023 era iniziato carico di aspettative per Leclerc e la Ferrari. L’intenzione era chiara sin da subito: sfidare la Red Bull nella lotta al titolo. L’intento era stato mantenuto anche lo scorso anno, almeno fino a metà campionato, quando la scuderia di Maranello ha ceduto il passo a Verstappen e compagni a causa di errori al muretto e inaffidabilità della vettura. Il campionato dello scorso anno si è poi concluso con la Ferrari all’inseguimento del secondo posto, conquistato da Leclerc e il medesimo piazzamento nel campionato Costruttori. A questo punto per il pilota monegasco: “Hai solo un obiettivo a cui puntare, diventare campione del mondo“.

Red Bull inarrivabile

Nonostante i buoni propositi, la Ferrari non è riuscita a mettere Leclerc in lizza per il titolo 2023, mentre la Red Bull ha allungato il suo margine di dominio sul resto della griglia. La RB19 ha infatti vinto tutti i dodici Gran Premi di questa prima parte di stagione. La scuderia di Maranello, nel frattempo, si trova al fianco di Mercedes, Aston Martin e McLaren nella battaglia per il secondo posto nel campionato Costruttori. Secondo il monegasco, avere la meglio su quel trio è il meglio che la Ferrari possa fare ora in Formula 1, essendo impossibile sfidare il team di Milton Keynes.

“Penso che l’obiettivo realistico che vogliamo provare a raggiungere sia quello di essere la squadra più forte dopo la Red Bull, e allo stesso tempo cercare di colmare il divario”, ha affermato Leclerc sugli obiettivi del suo team per la seconda metà della stagione. “Poi, se parliamo del 2024, non c’è dubbio che nella mente di tutta la squadra l’obiettivo è quello di tornare al top e lottare contro la Red Bull. Un obiettivo che realisticamente, e lo dico come opinione personale, prima della fine dell’anno non saremo in grado di raggiungere. Il secondo posto è l’obiettivo più realistico, finire la stagione davanti a McLaren, Aston Martin e Mercedes”.

La lotta tra gli inseguitori non si fa certo più semplice, soprattutto in vista della prossima gara. La sfida per il piazzamento “migliore tra quelli che restano” approderà in Olanda, casa del leader del campionato, dal 25 al 27 agosto al Circuit Zandvoort. Verstappen scenderà in pista a caccia della nona vittoria consecutiva, superando così il record attualmente detenuto da Sebastian Vettel.

Alice Lomolino