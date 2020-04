Leclerc e la vittoria virtuale: “Non ho esultato per i vicini”

“Ero molto silenzioso, la mia ragazza è stata felice per questo. I vicini non fanno rumore di notte, penso che se avessi iniziato a urlare, come ho fatto l’ultima volta, non sarebbero stati felici“ ha dichiarato Leclerc in un’intervista per la BBC. L’emozione che il monegasco ha provato in quel momento è stata così forte, tanto da avere le lacrime, per la sua prima vittoria dell’anno.

La vittoria di Charles ha ancora più valore, se consideriamo che il monegasco ha acquistato il videogioco ufficiale di Formula 1 solo otto giorni fa. Nell’ultima settimana ha trascorso diverse ore allenandosi, ma rimane sorprendente che abbia dominato e vinto dinnanzi a giocatori esperti, che hanno trascorso anni ad allenarsi davanti agli schermi.

Hahaaa, 1st Win of the season ! 🏆

This was very fun, I hope you had fun watching me live wherever you are in the world, but take care of yourself and I hope we make this difficult times a bit happier. ❤️ pic.twitter.com/6igWCL81p9

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 5, 2020