Leclerc, cosa combini? La storica monoposto di Lauda distrutta

“Quando pensavi di avere già avuto tutta la sfortuna del mondo a Monaco e poi perdi i freni alla Rascasse con una delle Ferrari storiche più iconiche di Formula 1…”. Queste le parole di sconforto miste a ironia di Charles sul suo profilo ufficiale di Twitter. Il monegasco, in pista a Monaco in occasione del Monaco Historic Grand Prix, aveva tra le mani la celebre Ferrari B3 del 1974 guidata da Niki Lauda quello stesso anno.

Proprio negli ultimi giri della dimostrazione, il giovane di casa ha perso il controllo della vettura e ha picchiato contro le barriere danneggiando il posteriore della vettura. Nonostante tutto, sembra che l’abbia presa piuttosto bene.

When you thought you already had all the bad luck of the world in Monaco and you lose the brakes into rascasse with one of the most iconic historical Ferrari Formula 1 car. 🙃🔫

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 15, 2022