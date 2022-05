Geri Halliwell, dal palcoscenico al paddock: chi è la moglie di Christian Horner?

All’anagrafe è registrata come Geraldine Estelle Halliwell, sui social si firma Geri Horner, ma i più la conoscono come Ginger Spice

Con tutti i riflettori puntati sulla Red Bull, specialmente dopo la vittoria del Mondiale nel 2021, non è di certo passata inosservata la bella donna che accompagna il team principal della scuderia a quasi tutte le gare. Per molti non ha sicuramente bisogno di presentazioni, ma se c’è qualcuno che ancora non l’ha riconosciuta basterà andare a riascoltare qualche sua canzone per rendersi conto che stiamo parlando di una delle donne che ha rivoluzionato la storia della musica pop.

La moglie di Christian Horner, infatti, è proprio quella Geri Halliwell dell’iconico gruppo delle Spice Girls.

Metà inglese e metà spagnola, Geri lascia la casa natale giovanissima, decisa a sfondare nel mondo della spettacolo. Dapprima tenta in qualità di modella, ballerina e valletta televisiva, poi, quasi per caso, imbocca la strada della musica e scala le vette di tutte le classifiche.

Gli anni nelle Spice Girls e la carriera da solista

È il 1993 quando la moglie di Christian Horner legge un annuncio sul giornale, nel quale si annuncia la ricerca di ragazze dai 18 ai 23 anni per formare un gruppo musicale tutto al femminile. Geri viene selezionata tra centinaia di altre ragazze ed è proprio sua l’idea di nominare il gruppo Spice Girls.

Insieme a Victoria Adams (oggi Beckham), Melanie Chisholm, Melanie Brown ed Emma Bunton, la Halliwell inizia a lavorare al primo disco e lancia il fortunato slogan girl power, che rappresenta le ragazze di tutto il mondo e diventa un inno all’emancipazione. Il quintetto debutta ufficialmente nel panorama musicale nel 1996 con Wannabe, che vende subito 18 milioni di copie ed è in prima posizione nelle hit parade di oltre 30 paesi. Alle cinque cantanti vengono assegnati gli iconici soprannomi con le quali vengono conosciute in tutto il mondo e la loro corsa verso il successo sembra inarrestabile.

È proprio Geri, però, la Ginger Spice, che nel 1998, nel bel mezzo di un tour mondiale, abbandona il gruppo a causa delle differenze caratteriali che la mettono in contrasto con le colleghe. La sua carriera, tuttavia, non si ferma e l’attività musicale prosegue come solista. Anche senza l’accompagnamento delle altre Spice Girls, il successo della moglie di Horner non si ferma e con la cover di It’s raining men conquista il vertice delle classifiche europee.

La Halliwell si dedica poi anche all’attività letteraria e televisiva, nonché a quella di ambasciatrice ONU e prende parte alle varie reunion delle Spices Girls nel 2007, nel 2012 e infine nel 2019. Ora però, è molto più probabile vederla sfilare nel paddock a fianco del marito piuttosto che su un palco.

La relazione con Christian Horner

La vita amorosa dell’inglese non è stata priva di alti e bassi. È stata vicina al matrimonio ben due volte, ha avuto relazioni con varie personalità della spettacolo, tra cui Chris Martin e Robbie Williams, e ha avuto una figlia con lo sceneggiatore Sacha Gervais nel 2006, ma nessuno di questi era la sua anima gemella.

Geri Halliwell e Christian Horner si incontrano per la prima volta nel 2009 grazie all’amico in comune Bernie Ecclestone. All’epoca, tuttavia, il boss Red Bull era impegnato in una relazione lunga 14 anni con Beverly Allen, dalla quale ebbe una figlia nel 2014. Subito dopo la nascita della bambina, però, i due si separano e dopo appena 6 mesi Christian e Geri rendono pubblica la loro relazione.

La coppia non perde tempo e, nonostante la disapprovazione di tutta la famiglia Horner, pronuncia il fatidico “sì” già nel 2015, con una sobria cerimonia nel Bedfordshire. Questa volta sembra che l’ex Ginger Spice abbia trovato quello giusto e nel 2017 dà alla luce un altro bambino, Montague Horner.

Oggi più che sui palcoscenici è solito vederla sfilare in veste di first lady della Red Bull a fianco del marito, con il quale non manca mai di condividere i successi e le sconfitte della scuderia.