Leclerc ci crede: “Abbiamo ancora una possibilità!”

Tenendo conto di come è partito la stagione 2022 di Formula 1, nessuno avrebbe immaginato che, alle spalle del GP d’Olanda, Charles Leclerc e la Ferrari fossero così in difficoltà rispetto a Verstappen e alla Red Bull

Il pilota monegasco è sicuro di poter ancora lottare per il campionato, nonostante il divario sempre più ampio che lo separa dalla stella del team di Milton Keynes. Un campionato che all’inizio vedeva come Charles Leclerc favorito. Dopo aver vinto due delle prime tre gare della stagione il suo vantaggio su Verstappen a conclusione del Gran Premio d’Australia era di ben 46 punti.

La scarsa affidabilità mostrata dalla F1-75,una strategia contestabile e alcuni errori da parte del monegasco hanno fatto sì di rovesciare il Campionato portando Verstappen ad allungare il suo divario a 93 punti, puntando al suo secondo campionato del mondo.

Il gap è notevole, ma Charles non intende mollare, sostenendo che la Ferrari ha ancora una possibilità di trionfare quest’anno.

“Penso che la base sia lì, se mettiamo tutto insieme abbiamo ancora una possibilità e ci crederò fino alla fine – ha detto Leclerc ai microfoni di Sky F1- Questa è la mentalità che dobbiamo avere come squadra e che dobbiamo mantenere fino alla fine dell’anno, dobbiamo mantenere la motivazione più alta possibile e credo davvero che possiamo ancora farcela”.

Leclerc: “Dobbiamo puntare a vincere ogni gara”

Con un divario così consistente da colmare, secondo il monegasco bisogna vincere tutte e otto le gare restanti.

“L’obiettivo ora è massimizzare il nostro potenziale in ogni gara, il che significa puntare alla vittoria in ogni gara e avere il ritmo per vincere, quindi andremo gara dopo gara e cercheremo di migliorare come squadra“, sostiene il monegasco.

Parlando della stagione che sta conducendo il suo sfidante Max Verstappen, Leclerc aggiunge- “Ha avuto un’incredibile prima parte della stagione e la Red Bull ha fatto un ottimo lavoro nella prima parte dell’anno.

Ancora una volta, ci concentriamo sul nostro lavoro, sono sicuro che possiamo fare ancora meglio“.

Valeria Caravella