Possibile penalità in griglia per Verstappen al GP del Brasile

Continuano le brutte notizie per Max Verstappen: per lui prevista, ma non ancora confermata, una penalità in griglia al GP del Brasile

Sembrano non destinate a finire le notizie negative per l’attuale Campione in carica di Formula 1. Max Verstappen potrebbe, infatti, essere soggetto a una penalità in griglia al GP del Brasile. E questo dopo essere stato tormentato da problemi legati al motore durante tutto lo scorso weekend in Messico. Da ricordare è che la Red Bull, durante il precedente Gran Premio, ha deciso di cambiare il motore prima dell’ultima sessione di prove libere a causa di una “perdita nel circuito dell’aria di aspirazione che non poteva essere risolta completamente“. L’olandese è stato quindi costretto a utilizzare un altro motore già presente nel suo attuale pool di power unit. Una mossa che gli ha permesso di evitare una penalità in griglia all’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Problemi al motore, e non solo, non hanno permesso la vittoria di Verstappen in Messico

“Super Max” Verstappen si è lamentato delle prestazioni del motore della sua vettura sin dai primi giri del GP del Messico. Quando ancora era in testa. Dalla pole position l’olandese ha poi concluso la gara in sesta posizione, segnando il suo peggior risultato in classifica della stagione. A contribuire al suo sesto posto, sicuramente le due penalità di dieci secondi ciascuna ricevute per incidenti in pista con il pilota della McLaren, Lando Norris. Altro contendente al titolo mondiale.

Nonostante non vinca una gara dal Gran Premio di Spagna (23 giugno), Verstappen continua a mantenere un buon vantaggio sul britannico. Ma la situazione, a così poche gare dalla fine, potrebbe cambiare. Parlando con l’emittente austriaca ORF, Helmut Marko ha lasciato intendere che, molto probabilmente, Verstappen subirà una penalità in Brasile. Luogo in cui una retrocessione in griglia è considerata meno “grave” per la natura del circuito stesso. Tipicamente favorevole ai sorpassi. Nel corso dell’intervista, Marko ha dichiarato: “Il motore che abbiamo utilizzato [per il GP del Messico] non era più destinato alla gara. E più un motore invecchia, più le sue prestazioni diminuiscono. La penalità sarebbe di cinque posizioni, ma non sarebbe così grave in Brasile dove, ad esempio, è relativamente facile sorpassare“.