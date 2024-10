Ferrari: c’è speranza per il titolo costruttori?

La Ferrari riuscirà a trarre vantaggio dalla lotta tra McLaren e Red Bull per strappare il titolo costruttori?

In mezzo a tutta l’attenzione sulla lotta tra McLaren e Red Bull, la Ferrari si è insinuata silenziosamente nella lotta per il titolo del 2024. Come ha fatto la Scuderia Ferrari a trasformarla in una corsa al titolo costruttori a tre? E riuscirà a farcela?

La Ferrari ha mostrato un volto molto più competitivo nel 2024, abbinando solide prestazioni sul giro singolo a long run molto migliorati, che sono stati la sua rovina l’anno scorso. Ma le sue speranze di titolo sembravano perse, quando la McLaren ha fatto un enorme passo avanti mentre la Ferrari ha sofferto un periodo di risultati difficili. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono ritirati entrambi in Canada, prima che un aggiornamento del fondo a Barcellona portasse la Ferrari sulla strada sbagliata e ne compromettesse i progressi.

C’era un’ottima opportunità per trarre vantaggio dalle incertezze della Red Bull, ma sembrava che la McLaren avesse scavalcato la Ferrari, diventando la squadra che avrebbe dovuto portare a termine il compito.

Avanti veloce di tre mesi e la Ferrari è di nuovo in lotta, avendo nettamente superato le aspettative e avvicinandosi pericolosamente a 29 punti dalla McLaren. Quindi, come ha fatto la Scuderia a ribaltare la sua stagione così rapidamente? A parte un lotto più piccolo a Singapore, l’ultimo importante pacchetto di aggiornamento della Ferrari è arrivato al Gran Premio d’Italia di settembre, offrendo tra le altre cose una soluzione di fondo rivista per combattere il temuto problema in curva ad alta velocità. Questo è stato il problema principale introdotto dai denigrati aggiornamenti di Barcellona della Ferrari che hanno fatto arretrare il team di diversi mesi di sviluppo.

Ferrari ancora in lotta per il titolo

Ma prima che queste modifiche progettuali mostrassero davvero i loro veri vantaggi, la Ferrari ha provato una serie di circuiti adatti alla sua SF-24 e che non penalizzavano la sua relativa debolezza nelle curve ad alta velocità rispetto alla McLaren.

Monza, vinta da Leclerc, è stata una di queste, prima che il monegasco combattesse – e perdesse – un’emozionante battaglia con Oscar Piastri sulle strade veloci di Baku. Poi è seguita Singapore, teatro dell’unica vittoria della Ferrari l’anno scorso e un altro circuito privo di curve ad alta velocità. Ma nessuno dei due piloti è riuscito a qualificarsi in posizione, dando a Lando Norris una corsa libera verso la vittoria mentre faticava a fare un’enorme quantità di progressi dalla quinta fila della griglia.

“Ero un po’ frustrato dopo Singapore, perché avevo la sensazione che il ritmo fosse lì”, ha detto il team boss Fred Vasseur. “Siamo riusciti a lottare per la pole ma non abbiamo eseguito bene il weekend. Abbiamo guardato al campionato e abbiamo detto: ‘Ok, dobbiamo fare un lavoro migliore nei prossimi due o tre weekend’“.

Poi è arrivato Austin, con le impegnative curve del Circuit of the Americas che hanno presentato il primo vero test del pacchetto Monza. In un giro, la Ferrari era ancora dietro McLaren e Red Bull mentre Sainz e Leclerc si sono piazzati al terzo e quarto posto in griglia, ma la loro incoraggiante prestazione in gara sprint è stata confermata nel Gran Premio. E dopo la vittoria in Messico di Sainz, cosa succedere ora in Brasile? Vedremo una rimonta mossa proprio dal matador?