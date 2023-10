Crashgate, la FIA chiede una proroga: la risposta di Massa

Ieri doveva concludersi l’indagine legale sul Campionato del 2008, ma la FIA chiede più tempo: le speranze di Massa sul Crashgate

La battaglia legale di Felipe Massa contro la FIA per vedersi riconosciuto il titolo mondiale 2008 continua. Ma bisognerà attendere ancora un po’: il pilota brasiliano ha infatti concesso una proroga alla FIA e alla FOM, secondo la loro richiesta. Il termine inizialmente previsto per la chiusura delle indagini era il 12 ottobre. Ma il team legale di Massa ha accettato di spostare il termine al 15 novembre.

“La FIA e la FOM stanno completando l’intera indagine e hanno chiesto un’ultima proroga rispetto al termine inizialmente richiesto, dal 12 ottobre al 15 novembre.” ha dichiarato l’avvocato di Massa, Bernardo Viana. “Abbiamo accettato questa scadenza perché se la nuova amministrazione esaminerà davvero la questione in buona fede, raggiungerà sicuramente la stessa conclusione a cui siamo arrivati noi e tante persone in tutto il mondo“.

“Vorremmo sapere quale sia la posizione della nuova leadership della Formula 1 sullo scandalo recentemente venuto fuori e sull’ingiustizia affrontata da Felipe Massa“. Il pilota brasiliano fa riferimento alla cospirazione che ci fu per coprire il famoso crashgate del Singapore, quando Nelson Piquet Jr. si schiantò di proposito per far vincere la gara al compagno di squadra Fernando Alonso. Se il risultato della gara fosse stato annullato in quel momento, Massa avrebbe vinto il Campionato Piloti.

MASSA SPERA NELL’APPOGGIO DELLA FERRARI

Sebbene ancora nessuna notizia sia arrivata da Maranello, Massa spera ancora che il suo team dell’epoca gli mostri il suo sostegno. “A esser onesti, abbiamo parlato nelle lettere della parte legale.” ha ammesso. “Ma non vedo il motivo per cui la Ferrari non sarebbe dalla mia parte. Poiché hanno portato via il campionato a entrambi, sia a me che alla Ferrari. Così come Toto Wolff parla del 2021, la Ferrari deve fare lo stesso“.

“Deve lottare per il bene della squadra. E non vedo la Ferrari lontana dalla manipolazione che ho affrontato io. Per il momento non mi hanno davvero dimostrato aperto supporto. Penso che stiano aspettando di vedere cosa succederà.” ha concluso Massa.