L’Autodromo di Monza alla conquista del Metaverso

Degli speciali token permetteranno agli appassionati di immergersi nel Monza Meta Circuit

Per festeggiare il centesimo anno di attività, l’Autodromo Nazionale di Monza si lancia in un’avventura inedita: l’ingresso nel cosmo del web 3.0. Il Monza Meta Circuit, infatti, sarà il primo circuito al mondo a sbarcare nel Metaverso. La piattaforma The Nemesis ha realizzato una riproduzione virtuale della pista brianzola, capace di replicare la struttura originale in ogni dettaglio. Gli utenti, impersonando ciascuno il proprio avatar, potranno visitare l’autodromo senza limiti di orario e di spazio, il tutto gratuitamente.

Un’esperienza esclusiva nel primo autodromo del Metaverso

Il tour virtuale del circuito sarà impreziosito, alle ore 18 di domenica 11 settembre, dalla prima Meta-Challenge della storia. La competizione prenderà il nome di Centenary Race, e sarà un evento in grande stile, il tutto in salsa virtuale. Gli utenti, sotto forma di avatar, potranno scendere in pista sul Monza Meta Circuit a bordo delle proprie monoposto. Per gli appassionati sarà l’opportunità, unica, di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Metaverso, in veste di primi piloti nella storia di questo cosmo alternativo.

Per prendere parte alla Centenary Race sarà necessario il Monza Token, uno speciale ticket in serie limitata rilasciato a partire dalla giornata di oggi. Come fare per assicurarsi il prezioso biglietto virtuale? Gli appassionati dovranno recarsi su http://metacircuit.monzanet.it, e seguire le indicazioni per l’acquisto. I ticket non saranno validi solo per la Centenary Race, ma consentiranno ai possessori di prendere parte a una serie di attività di gaming durante la stagione 2022-2024. Non è finita qui, perché i Monza Token garantiranno esperienze esclusive anche nel mondo reale, il tutto nell’affascinante cornice del weekend di gara. Un’ultima chicca: mercoledì mattina sarà trasmessa in diretta nel Metaverso la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Monza, in una perfetta comunione tra reale e virtuale.