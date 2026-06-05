Las Vegas blinda la Formula 1: prolungamento monster

Las Vegas blinda la Formula 1, con un’estensione monster di contratto fino al 2037

Il Gran Premio di Las Vegas rimarrà nel calendario della Formula 1 almeno fino al 2037. Il Circus perciò continuerà a correre sulla Strip di Las Vegas nel prossimo decennio. Con l’obiettivo di espandere la propria egemonia anche negli Stati Uniti, la Formula 1 è approdata per la prima volta in Nevada nel 2023. Inizialmente con un accordo di tre anni, poi esteso per altre due edizioni.

BREAKING: The Las Vegas Grand Prix is confirmed to extend to 2037#F1 #Formula1 pic.twitter.com/StWRSEDhC6 — Formula 1 (@F1) June 4, 2026

Ma la dirigenza del Circus, che detiene sia i diritti commerciali che il ruolo di promotore dell’evento, era desiderosa di siglare un contratto a lungo termine. Ciò per garantire che l’evento in calendario resti come uno dei suoi nuovi eventi di punta. L’accordo decennale è stato siglato con le autorità locali, la contea di Clark e la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA).

Le dichiarazioni di Stefano Domenicali

“Siamo entusiasti che la Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas per ancora molti anni”, ha così dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. “Fin dal suo debutto nel 2023, l’evento è stato straordinario. Infatti si è affermato rapidamente come destinazione perfetta. Non solo per gare spettacolari, ma anche come intrattenimento di livello mondiale con leader aziendali globali, celebrità di fama internazionale e influencer. Ha avuto un impatto forte e duraturo sull’economia e sulla comunità locale”.

“Abbiamo sempre creduto che Las Vegas sarebbe diventata una pietra angolare della nostra presenza negli Stati Uniti. Questo rinnovo, insieme al successo degli ultimi anni, rafforza il nostro impegno a lungo termine in questo importante mercato. Vorrei ringraziare la Contea di Clark e la LVCVA per il loro continuo supporto, la passione e la visione. Il futuro è incredibilmente entusiasmante e non vediamo l’ora di portare questo evento a livelli ancora più alti” ha così concluso il CEO del Circus.

Le dichiarazioni di Steve Hill

Steve Hill, Presidente e CEO di LVCVA, ha aggiunto: “L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 per il prossimo decennio rappresenta un momento cruciale sia per Las Vegas che per il Circus stesso. In soli tre anni, il Gran Premio è diventato un evento globale di riferimento. Ciò ha posto Las Vegas al centro della cultura, della competizione e dell’intrattenimento, durante la settimana di gara”.

“Mentre i riflettori sono puntati sulla città, l’evento continua a rafforzare la nostra evoluzione come destinazione sportiva e di intrattenimento. Creata per lo spettacolo e progettata per ospitare i momenti più importanti del mondo, Las Vegas è orgogliosa di proseguire questa dinamica partnership con la Formula 1 per il prossimo decennio e oltre” ha così concluso il CEO.

Nonostante le difficoltà iniziali, Las Vegas è diventata un evento di punta per la Formula 1

La prima stagione di Formula 1 a Las Vegas è stata difficile. Ciò a causa di diversi problemi iniziali relativi al circuito e il malcontento dei residenti locali per i disagi causati. Tuttavia, l’evento ha registrato notevoli miglioramenti negli anni successivi. Perciò si è rapidamente affermato come una delle gare di punta della classe regine del Motorsport, sia dal punto di vista commerciale che imprenditoriale.

Secondo le autorità, l’evento ha generato 43 milioni di dollari di entrate fiscali statali e locali solo nel 2025. Di questi, 15 milioni sono stati destinati per sostenere iniziative educative locali. Si stima che, nel corso della sua storia, l’evento abbia prodotto un impatto economico cumulativo di 3,2 miliardi di dollari per la regione del Nevada meridionale.

Il circuito cittadino di 6,2 km, che ospita la sua gara alla fine di novembre, è rinomato anche per lo spettacolo che offre in pista. Infine è stato teatro della festa per il quarto titolo mondiale di Max Verstappen nel 2024.