Lando Norris: il messaggio per i fan nel primo vlog dopo il Mondiale

Lando Norris, entusiasta, racconta la sua vittoria del Mondiale 2025 in un lungo vlog su YouTube

Il campione del mondo di Formula 1 Lando Norris ha condiviso il suo primo vlog dopo la vittoria del titolo iridato. Nel video, il pilota McLaren ripercorre la settimana che ha portato al trionfo nel campionato piloti 2025 e descrive cosa ha provato guidando la sua monoposto ad Abu Dhabi. Norris descrive la settimana che ha preceduto il gran finale di stagione come “la gara più importante della sua vita”, aggiungendo che “non sapeva come comportarsi” mentre si preparava a conquistare il titolo mondiale.

Le emozioni del Campionato raccontate nel Vlog

“Vincere qualcosa è praticamente il sogno di ogni ragazzo e quando sei così giovane speri o sogni di poterlo un giorno, ma non pensi mai davvero di poterlo realizzare. Noi ce l’abbiamo fatta”, ha detto alla telecamera prima della cerimonia di premiazione in Uzbekistan. “Per tutta quella settimana non sapevo cosa fare”.

“Non riuscivo a capire se dovessi essere emozionato o semplicemente terrorizzato. Onestamente, mi innervosisco prima di ogni gara, prima di ogni qualifica. Per me è normale. Pensavo che questa volta nella mia testa ci sarebbe stato il caos, ma una volta salito in macchina tutto si è calmato. Mi sentivo tranquillo. Sapevo cosa c’era in gioco, ma ero pronto. Era giunto il momento” continua a raccontare il pilota britannico.

Norris ha conquistato il suo primo titolo di Formula 1 sul circuito di Yas Marina, tagliando il traguardo dietro Verstappen e il compagno di squadra Oscar Piastri. A soli 26 anni, il campione McLaren ha avuto la forza necessaria per conquistare la vittoria mondiale con due punti di vantaggio.

Continua nel vlog: “Sinceramente mi è sembrata una gara normale. Ma a due giri dalla fine, è come se il tempo fosse rallentato. Ho iniziato a pensare a ogni singolo componente dell’auto, ogni vite, ogni cavo. La mente inizia a vagare, pensando: “Cosa potrebbe andare storto ora?” Mi sono ritrovato a pensare al mio primo giorno in go-kart, quando mi divertivo a fare giri a vuoto su un mini campo da tennis con le gomme slick”.

“All’improvviso ho immaginato mia madre lì in piedi,” ricorda Norris. “Quello è stato il momento, onestamente, la prima volta in tutto l’anno in cui ho realizzato davvero cosa stava per succedere. Ho visto nella mia mente il garage, i miei genitori, mio fratello, le mie sorelle, tutti in attesa di quelle ultime quattro curve”. La telecamera cattura le sue parole di sincera gratitudine verso tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo la carriera e durante la stagione, dalla famiglia ai tifosi.

Il messaggio per i fan

Norris ha concluso il video portando un messaggio positivo ai fan, ringraziando per l’affetto e il support ricevuto. “Grazie mille,” dice alla telecamera. “È stato fantastico rappresentarvi e dare il massimo ogni fine settimana. Grazie per avermi sostenuto. Ora vado a sollevare quel trofeo e penserò a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio”.

Maria Rita Manica