GP Monaco, Hadjar: “È stato impegnativo ma sono felice”

Isack Hadjar conquista il terzo posto al GP di Monaco

Isack Hadjar conquista il terzo posto al GP di Monaco. Sul circuito del principato, il pilota francese conquista il suo secondo podio in Formula 1, gestendo al meglio una gara complicata dai problemi di guidabilità della Red Bull. Il suo compagno di squadra, Max Verstappen è stato costretto al ritiro nella fase iniziale del Gran Premio.

Hadjar, è riuscito inoltre ad approfittare del drive-through inflitto a George Russell e della penalità di 5 secondi ricevuta dal pilota dell’Alpine, Pierre Gasly. Davanti a lui a concludere il podio troviamo il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton. A vincere sul circuito di Montecarlo è Kimi Antonelli.

Le parole del pilota al termine del Gran Premio

Partito dalla quinta posizione, nonostante una buona partenza, non ha avuto una gara semplice. “La partenza è stata pulita ma, dopo i primi 10-15 giri abbiamo avuto dei problemi di guidabilità e in questa pista non vuoi averli. Per questo motivo è stato impegnativo concludere in questo modo 60 giri”, ha raccontato Hadjar nell’intervista al termine della gara.

Oltre ai problemi di guidabilità, il pilota Red Bull ha affermato di aver avuto problemi di potenza. “Verso la fine, durante la ripartenza, ho avuto problemi di potenza”. In seguito alla bandiera rossa, causata da Charles Leclerc, il pilota numero 6 alla ripartenza ha perso posizione su Russell. “Onestamente, mi sembrava di essere ripartito bene, ma mi sono bloccato all’improvviso e ho perso delle posizioni. Sapevo che c’erano vetture con delle penalità, però avevo potenza limitata e nelle curve ho dovuto lottare per tenere quei 5 secondi di distacco da Gasly”.

Alla fine, nonostante un inizio complicato a causa di uno schianto alle barriere nelle prove libere 1, Hadjar è riuscito a concludere positivamente il weekend. “È stato un buon weekend per com’ero partito nelle prove libere. Non pensavo di riuscire a tornare a questo livello ma, ce l’ho fatta e sono felice”.