Schumacher, all’asta la Benetton della prima vittoria

La Benetton B192-05, la prima vittoria di Schumacher e i motivi che hanno portato alla vendita all’asta di questo cimelio

Il Kaiser è pronto a far impazzire i tifosi più facoltosi che potranno accaparrarsi una sua vettura esclusiva. Parliamo ovviamente della B192-05 del 1992, monoposto che ha fatto togliere molte soddisfazioni al pilota tedesco. Fu capace di conquistare una vittoria e sette podi in quel campionato. Visto l’inestimabile valore che potrebbe avere questa macchina, si aspettano offerte da capogiro. Si tratta difatti, della monoposto della primissima conquista nel Mondiale di Schumacher, con Benetton, messa all’asta proprio nelle ultime ore.

Il restauro e l’asta

Il ’92 fu un anno che fece aprire gli occhi a tutti riguardo le sue qualità. Esattamente un anno dopo il suo esordio in Jordan, il 30 agosto, conquistò la sua prima vittoria a Spa, una pista in cui ha ottenuto spesso ottimi risultati. Quella stagione si concluse con un fantastico terzo posto a fine Campionato, dietro solo le due Williams di Nigel Mansell e Riccardo Patrese. Fu l’inizio del grande Micheal, che due anni dopo riuscì a portare a casa il primo di sette titoli iridati, proprio con Benetton.

La monoposto è rimasta di proprietà del team di Luciano Benetton, poi diventato Renault, fino al 2015, quando è stata venduta all’ex pilota Laurent Redon. Sotto l’attenta revisione del francese, la B192-05 è stata completamente restaurata e messa anche in funzione. Redon fece revisionare totalmente il telaio e ricostruire sia il motore che il cambio e, per la prima volta, è stata messa in vendita al pubblico. Gli addetti alle aste stimano che l’auto raggiungerà una cifra superiore agli 8,5 milioni quando verrà battuta all’asta nei giorni tra il 23 e il 30 gennaio. Solo a maggio, è stata venduta la Ferrari F2001 del Kaiser per 16 milioni di euro.

Cipriano Cecoro