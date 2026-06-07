GP Monaco, Hamilton: “Adesso puntiamo al gradino più in alto”

Nel GP di Monaco Hamilton centra il secondo podio consecutivo con la Ferrari

Lewis Hamilton ha conquistato un ottimo secondo posto nel GP di Monaco, chiudendo alle spalle del vincitore Kimi Antonelli e precedendo la Red Bull di Isack Hadjar. Per il sette volte campione del mondo si tratta del secondo podio consecutivo, dopo il piazzamento ottenuto nel precedente appuntamento in Canada, un risultato che conferma i progressi della Ferrari e il buon momento di forma del pilota britannico.

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Lewis gestisce gli imprevisti e conquista un prezioso secondo posto

La gara di Lewis Hamilton si è decisa già nelle prime fasi. Il pilota Ferrari è salito al secondo posto al via, approfittando del problema tecnico di Max Verstappen, per poi lanciarsi all’inseguimento di Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale ha però subito fatto il vuoto alle sue spalle, costruendo un ampio vantaggio prima dell’ingresso della Safety Car provocata dall’incidente di Lance Stroll.

La neutralizzazione si è rivelata favorevole a Hamilton, che ha potuto scontare la penalità di cinque secondi (ricevuta per eccesso di velocità in pit lane), senza perdere la posizione sul compagno di squadra. Nel finale, la bandiera rossa provocata dall’incidente di Charles Leclerc, ha interrotto la corsa e portato a una nuova partenza da fermo. Alla ripartenza, Antonelli è subito riuscito ad allungare, costringendo il ferrarista ad accontentarsi della seconda posizione fino alla bandiera a scacchi.

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Le dichiarazioni di Lewis Hamilton al Gran Premio di Montecarlo

“Innanzitutto devo fare i complimenti a Kimi e a tutto il team Mercedes. Per me sono come una famiglia e, ancora una volta, hanno realizzato una vettura straordinaria. Kimi sta facendo un lavoro incredibile: continua a mettere insieme weekend di altissimo livello ed è davvero bello da vedere. Sono molto felice per lui e per tutta la squadra“.

“Per quanto ci riguarda, credo che negli ultimi mesi abbiamo fatto dei progressi. Ma non siamo ancora in grado di tenere il passo della Mercedes. Probabilmente servirà ancora molto lavoro per raggiungere il loro livello, ma questo è un altro secondo posto per noi e la sensazione è fantastica. Ottenerlo qui a Monaco, in condizioni così difficili, rende il risultato ancora più speciale“.

“Ci serve più carico aerodinamico. Il degrado degli pneumatici ha complicato la gara”

“La vettura si comporta bene, ma abbiamo bisogno di più carico aerodinamico. Con queste gomme e con tutti gli scenari che si sono verificati durante la gara, la gestione è stata molto complicata. Ho consumato abbastanza presto gli pneumatici nel primo stint e il secondo è stato particolarmente lungo. Queste gomme faticano a reggere in una fase così estesa della gara, per cui è stata dura. Inoltre, nella ripartenza abbiamo avuto qualche problema legato alle temperature, lo abbiamo visto con gli altri piloti in pista: in quelle condizioni era davvero complicato mantenere il controllo della vettura e restare in pista“.

“Tutti gli imprevisti che abbiamo dovuto affrontare hanno reso questa gara estremamente impegnativa. Per questo sono molto grato per il risultato ottenuto e molto felice per il team. Voglio ringraziare tutti i ragazzi in fabbrica e quelli presenti in pista: lavorano duramente ogni giorno per permetterci di raggiungere traguardi come questo e meritano pienamente questi risultati. Speriamo di continuare su questa strada e di ottenerne altri. Continueremo a lavorare ancora più duramente per fare l’ultimo passo che ci manca e salire un gradino più in alto sul podio“.