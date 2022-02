Green: “Spero che il divario dai i top team si accorci”

Andrew Green, il direttore tecnico dell’Aston Martin, spera che grazie al nuovo regolamento si riduca il divario dai i top team

Il direttore tecnico dell'Aston Martin, Andrew Green, dopo la presentazione della nuova monoposto, ha dedicato parte del suo tempo ad incontrare virtualmente alcuni giornalisti. I colleghi ne hanno approfittato per chiarire meglio le aspettive che i team si sono fatti sulla nuova stagione. Infatti, è con l'inizio del campionato 2022, che entreranno in vigore nuovi regolementi tecnici, che cambiano l'aerodinamica delle vetture.

La Formula 1 ha imposto un'aerodinamica ad effetto suolo e un budget massimo di 140 milioni di dollari con l'obiettivo di rendere le monoposto più simili l'una all'altra e accendere la sfida. Questo è anche il desiderio dei midfield che sperano così di arrivare a competere per le prime posizioni. Anche Green spera che si accorci il divario dai top team: "Lo spero davvero. – ha dichiarato- E soprattutto spero si accorci più rapidamente rispetto ai precedenti quattro cicli, perchè alla fine della passata stagione le squadre erano tutte relativamente più vicine".

ha continuato: “Spero e penso che i team si possano avvicinare rapidamente. Ciò che al momento sta impedendo la riduzione del divario sono probabilmente le nuove normative sul budget e quelle sui test aerodinamici. Queste sono le uniche cose che ormai ci rallentano“.

Seb and Lance with the early sneak peek of the #AMR22. 👀 #WeClimbTogether pic.twitter.com/mehQWEEGDH — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 13, 2022

“CON IL TEMPO TUTTI CI ALLINEEREMO AD UN SOLO PROGETTO”

Secondo Green, i progetti iniziali dei team sembrenanno tutti differenti l’uno dall’altro, ma ammette che col tempo si allineeranno ad una filosofia comune: “Inizialmente vedremo diversi approcci. Ci sono molti modi diversi per interpretare i regolamenti 2022 e penso che all’inizio vedremo alcune variazioni. Ma non ci vorrà molto tempo prima di allinearci a un tema comune, almeno per quanto riguarda gli aspetti più visivi”.