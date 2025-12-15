Formula 1: Audi svela il nome completo

Audi svela il nome ufficiale del team e la data del lancio globale per il 2026

Audi ha finalmente rivelato il nome ufficiale della propria squadra destinata a debuttare nel Campionato Mondiale di Formula 1 nel 2026, insieme al logo e alla data dell’evento di presentazione globale, segnando un passo cruciale nel suo ambizioso progetto di ingresso nella massima serie motoristica.

La scuderia tedesca correrà con il nome Audi Revolut F1 Team, frutto di una collaborazione con il partner finanziario Revolut, già confermato nei mesi scorsi come sponsor principale. Questo accordo rappresenta una sinergia strategica per innovazione, performance e connessioni con un pubblico internazionale, includendo iniziative digitali per i fan e strumenti finanziari integrati per l’esperienza del marchio.

Il team manterrà una continuità di leadership con Jonathan Wheatley alla guida come Team Principal, mentre la line-up piloti sarà composta da Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, una combinazione che abbina esperienza e talento emergente sotto la guida tecnica di Mattia Binotto, responsabile del progetto F1 per Audi.

Il momento clou della stagione invernale sarà l’evento di lancio ufficiale previsto per il 20 gennaio 2026 a Berlino, dove verrà presentata in anteprima la livrea completa della monoposto. L’evento intende offrire un’esperienza immersiva che metta in evidenza i valori di chiarezza, intelligenza tecnica ed emozione, elementi chiave nella visione che Audi porta nella Formula 1.

La scelta di Berlino come cornice per la presentazione globale riflette la volontà del marchio di dare massima visibilità internazionale al proprio ingresso nella massima serie, anticipando il debutto competitivo fissato per il primo Gran Premio della stagione 2026 in Australia.

Audi sta lavorando su più fronti per consolidare la propria struttura: la produzione dei motori avverrà a Neuburg (Germania), mentre lo sviluppo della monoposto rimane presso il centro tecnico di Hinwil (Svizzera), eredità dell’accordo con Sauber che ha portato alla trasformazione del team svizzero in scuderia ufficiale Audi dal 2026.

L’identità di Audi non è solo il logo

Anticipata nei mesi scorsi con il concept R26, punta su linee moderne e una palette cromatica che combina titanio, nero carbonio e rosso Audi, elementi che saranno al centro della livrea definitiva mostrata a Berlino.

Con questa mossa, Audi non solo entra nella griglia di Formula 1, ma lo fa con un progetto strutturato e orientato a competere fin da subito ai livelli più alti, integrando tecnologia, strategia commerciale e coinvolgimento dei tifosi su scala globale.