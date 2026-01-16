Hadjar ricorda il GP Australia 2025: “Il mio sogno stava finendo”

Nell’attesa di salire sulla RB22, Hadjar ricorda la sua carriera, e le difficoltà incontrate nel 2025

L’ormai ex rookie 2025, Isack Hadjar è il nuovo pilota della Red Bull 2026. Un traguardo importante, e sicuramente una soddisfazione, in questa fase della sua giovane carriera nel motorsport e in particolare in Formula 1, dove ha esordito nella passata stagione con la Racing Bulls.

Non sarà affatto semplice, considerando che avrà come compagno di box, Max Verstappen. Inoltre, in un top team come la Red Bull, si sa che le aspettative saranno decisamente alte. Isack Hadjar è ormai pronto per questa nuova avventura. Nell’attesa, ha voluto ripercorrere la sua carriera di pilota agonista, andando a condividere il modo in cui ha affrontato i momenti difficili e gli ostacoli incontrati nel corso degli anni.

L’anno da rookie, tra passi falsi e crescita

Isack Hadjar, pilota franco-algerino ha fatto il suo esordio in Formula 1, nel 2025. Tante le aspettative, ma l’inizio non è stato certamente come aveva sognato, anzi una nota stonata, e forse il momento più buio, ovvero il GP Australia 2025.

Siamo a Melbourne, sul circuito dell’Albert Park, con la Formula 1 che apre il sipario sulla stagione 2025. Isack Hadjar è pronto per iniziare la sua avventura nella categoria Regina del motorsport. Quel giorno piove a dirotto, con la pista che diventa molto viscida con il rischio di commettere errori. Nel giro di formazione, Isack Hadjar perde il controllo della sua vettura, e finisce contro le barriere.

L’esordio di Hadjar, dunque finisce già con il ritiro: lo ricordiamo mentre torna ai box in lacrime, con il papà di Lewis Hamilton, Anthony, che cerca di rincuorarlo.

“Per me, quel giorno il mondo è crollato,“ ha dichiarato il pilota franco-algerino, durante un’intervista nel podcast della Red Bull, Talking Bull. “In vettura, le emozioni erano molto, molto intense. Ma pratico uno sport in cui non si lotta ogni sei mesi, si può riprovare cinque giorni dopo, ed è allora che ho visto la mia opportunità”

“Sembrava come se, ‘Ok, sto per avere cinque giorni difficili, pensando a quel errore. Ma, so che dovrò tornare in vettura e mostrare a tutti, le mie capacità“.

“Ed è così, che ho disputato la mia migliore qualifica in Cina. Mi sono subito rialzato,” ha così aggiunto Hadjar.

La terza gara della stagione, si corre il GP Giappone a Suzuka. Un circuito molto importante, il sogno di tutti i piloti fin da bambini, ricordando le gesta delle vecchie leggende del passato. Un sogno che si realizza anche per Isack Hadjar.

Il giovane pilota algerino, conclude il weekend giapponese con un ottimo ottavo posto, raccogliendo i suoi primi punti in Formula 1.

“Sai, non si tratta soltanto di ottenere punti. Piuttosto, è il fatto di essere su un tracciato così leggendario, come Suzuka. Ho sempre voluto guidare qui, come pilota di Formula 1. L’ho fatto al simulatore, ho guardato le gare fin da quando ero bambino“.

“Amo il Giappone per il suo cibo, la sua cultura, i suoi manga, tutto. Quindi, ho avuto un ottimo weekend, premiato dai miei primi punti in Formula 1. Non c’è nessun altro posto, dove avrei voluto ottenere i miei primi punti. Ce l’ho fatta qui,” ha ricordato Hadjar.

E finalmente, il podio

Proseguendo con la sua stagione da rookie, tra continue sorprese per via delle sue prestazioni e una crescita davvero interessante, Isack Hadjar, arriva a festeggiare il suo primo podio in Formula 1. Siamo al GP d’Olanda, al rientro dalle vacanze estive, con la vittoria di Oscar Piastri davanti all’idolo di casa, Max Verstappen, e al terzo posto, Isack Hadjar.

Un risultato molto importante, dato che è poi, è stato confermato come secondo pilota della Red Bull per la stagione 2026.

Altri ricordi

In conclusione, Isack Hadjar ha ricordato altri momenti difficili della sua carriera, in particolare nelle categorie minore e il passaggio dalla Formula 3 alla Formula 2, tra il 2023 e il 2024. La stagione in Formula 3, è stata caratterizzata da risultati positivi. Più difficile, la stagione in Formula 2 tra tanta pressione e il sogno di entrare in Formula 1, che si avvicina.

