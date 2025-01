La versione di lusso del nuovo Land Cruiser costa 80.000€ ma si scioglie al sole | Butti all’aria un fiume di denaro

Pioggia di critiche per la versione di lusso del nuovo Land Cruiser. Costa tantissimo ma è piena di problemi. Ecco i maggiori.

Chi l’ha detto che chi più spende meno spende? Un proverbio che non sembra andare di moda per il segmento di mercato automobilistico, dilaniato dalla crisi di quell’elettrico che avrebbe dovuto rappresentare presente e futuro, ma che non riesce proprio a convincere gli automobilisti alla transizione. Non solo.

Quando acquisti un SUV premium che può superare i 77.000 euro, ti aspetti di poterlo parcheggiare per strada senza che i suoi elementi esterni si deformino o si degradino. Questo è proprio ciò che sta accadendo ad alcuni possessori della nuova Lexus GX.

La copertura dello specchio o alcune modanature esterne si stanno deformando per le feroci critiche dei proprietari, preoccupati per un problema che ad oggi sembra di difficile spiegazione. Una criticità che non ti aspetti certo da un marchio importante come la Toyota.

La Lexus GX ha debuttato nel segmento di mercato automobilistico circa un anno fa, viene venduto in alcuni mercati dell’Est Europa come Ucraina, Azerbaigian e Georgia, ma soprattutto negli Stati Uniti, dove è stato lanciato di recente. Stiamo parlando sempre di un 4×4 che rappresenta la versione di lusso del nuovo Toyota Land Cruiser, abbinato ad elementi ed equipaggiamenti premium a livello di tecnologia e comfort. Almeno queste le intenzioni.

Problemi, problemi, problemi

A quanto pare non è affatto così. Il suo prezzo sul mercato statunitense oscilla tra i 64.250 e gli 81.250 dollari, circa 61.600 e 78.000 euro al cambio attuale. Ti aspetti chissà cosa, e ti ritrovi con un’auto di lusso che praticamente si scioglie al sole.

Questa le clamorose lamentele di alcuni proprietari della nuova Lexus GX: la versione di lusso del nuovo Land Cruiser è come se si deformasse se esposta per troppo tempo al sole. Le immagini apparse nel gruppo Facebook Lexus GX 550 Owners & Enthusiasts hanno del clamoroso: mostrano il notevole degrado di alcuni componenti della carrozzeria della GX.

Una scoperta agghiacciante

In particolare la copertura dello specchietto laterale posteriore è come se si sciogliesse dalla parte del lato del conducente. Da Toyota nessun segnale di soluzione al problema, si sta cercando di capire ancora come mai accada questo strano fenomeno.

C’è chi dice che non è colpa del riscaldamento degli specchietti ma di una fonte di calore esterna a causare questo danno. Alcuni meccanici consigliano di controllare il Paint Protection Film, se correttamente applicato, consente di non risentire degli agenti atmosferici. Ma si sta parlando sempre di un’auto che sfiora 80.000€.