Auto usata, questi modelli arrivano seminuovi dagli sfasciacarrozze | Sono quelli che non devi mai comprare

Clamorose rivelazioni dai cantieri di demolizione: molti modelli arrivano seminuovi dagli sfasciacarrozze. Le cause.

C’era una volta un certo tipo di rottamazione. C’era e non c’è più. Prima di ci si basava sulla compattazione del veicolo, in modo che occupasse il minor spazio possibile. Ora è tutto diverso e per certi versi preoccupante.

Sì perché al di là della tradizionale compattazione, prima si si eliminano i liquidi e gran parte dei componenti. Insomma, la rottamazione di un’auto oggi ha un costo che non è raro in futuro venga trasferito direttamente al proprietario.

Un interessante report da parte di Ro-Des, una sorta di cooperativa dedicata al trattamento dei vecchi veicoli e alla commercializzazione di pezzi di ricambio recuperati, un’azienda che si occupa di informazioni di prima mano sui veicoli più rottamati, fa riflettere.

Ebbene, secondo Ro-Des ci sono delle marche e modelli di auto che transitano più comunemente nelle sue strutture o i mesi in cui vengono rottamate la maggior parte di esse. Il problema oggigiorno è che sempre più auto vengono rottamate ma non in cattive condizioni, come lo erano una volta.

Auto seminuove dall0 sfasciacarrozze, uno strano fenomeno

Sempre secondo il report è in grande aumento uno strano fenomeno: dallo sfasciacarrozze arrivano auto che non sono da demolizione, si tratta solitamente di automobili che hanno avuto un successo di vendite e sono sul mercato da molti anni, ma non da troppo.

Alcuni esempi derivanti dal report di Ro-Des: la classifica delle auto rottamate è guidata dalla Peugeot 206, un vero mito per l’epoca, seguita dalla Renault Megane II, il veicolo che ha cambiato la storia del brand francese, e infine dalla Citroën Xsara, un’altra vera icona automobilistica popolare.

Le motivazioni

A questo punto la domanda sorge spontanea. Quale possono essere le motivazioni che hanno portato alla luce questo fenomeno? Secondo il report di Ro-Des, il focsu va inquadrato nell’elettrificazione delle automobili e nel maggiore controllo delle emissioni che stanno riempiendo i depositi di rottami di automobili, apparentemente in buone condizioni. Praticamente seminuove.

In generale, i rottami rilevano anche un trend al ribasso della qualità delle auto che le fa finire prima e poi come rottame metallico, mentre i veicoli più semplici e meno tecnologici sono quelli che durano di più negli anni. Naturalmente ci sono le eccezioni che confermano questa nuova regola. Sono principalmente le auto di stampo asiatico, un po’ perché vendono (per il momento) meno, un po’ perché sono più affidabili e sul mercato durano più a lungo senza essere rottamate. In tal senso ecco la triade Toyota , Subaru o Mazda.