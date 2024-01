La Sauber cambia volto: si chiamerà Stake F1 Team

Addio Alfa Romeo: dal primo gennaio 2024 è iniziato il rebranding del team Sauber, che prevede l’adozione di un nuovo nome e un nuovo logo

Anno nuovo, vita nuova. La Sauber ha deciso di prendere letteralmente questo detto, diventando dal primo gennaio 2024 Stake F1 Team Kick Sauber. Il nome era già stato rivelato il mese scorso, ma ieri si è scoperto quale sarà la versione abbreviata che verrà utilizzata quotidianamente: Stake F1 Team.

Il cambio di nome era diventato un’esigenza dopo che il contratto con Alfa Romeo, in scadenza lo scorso anno, non è stato prorogato per altre due stagioni, prima dell’arrivo di Audi nel 2026. Tra i famosi partner di Stake spicca anche il rapper canadese Drake, che ha partecipato alla campagna di rebranding del team.

In attesa della presentazione della nuova vettura, che si terrà a Londra il 5 febbraio, Alessandro Alunni Bravi commenta l’inizio del nuovo percorso. “La scorsa stagione ha rappresentato l’inizio del viaggio di Stake in Formula 1, e il nuovo ruolo del marchio come headliner dello Stake F1 Team rappresenta il naturale ed entusiasmante passo successivo su questo percorso“.

“Stake non ha solo sfruttato con successo la crescente fanbase della Formula 1 per migliorare la propria comunità. Ma ha anche introdotto un pubblico completamente nuovo in questo sport, qualcosa di cui hanno beneficiato non solo il nostro team ma anche tutti gli altri nella Formula 1“.

SAUBER DIVENTA STAKE F1 TEAM

“Abbiamo avuto l’opportunità di partecipare ad alcune incredibili attività con alcuni dei rappresentanti di Stake. Tra cui la leggenda del calcio argentino Sergio Aguero e il rapper indiano-canadese Karan Aujla. Il 2024 sarà una nuova pagina e un’opportunità per fare di più, meglio e arrivare ancora più lontano. Non vediamo l’ora di vedere un calendario di eventi ancora più entusiasmante in questa nuova stagione“.

A prendere la parola è stato anche il co-fondatore di Stake, Edward Craven. “Siamo entusiasti dell’opportunità di portare un’identità elettrizzante e nuova di zecca nel nostro team di Formula 1, dando il via alla stagione di Formula 1 con un nome audace, Stake F1 Team.” ha affermato.

“Alimentati da una profonda passione per la velocità, l’innovazione e il superamento dei limiti, siamo ora nella posizione ideale per portare il team a livelli senza precedenti dal 2024 e oltre. I prossimi anni saranno una corsa elettrizzante con alcune attività strabilianti già pianificate, che ridefiniranno l’emozione dentro e fuori pista. Quindi preparatevi e rimanete sintonizzati, mentre Stake F1 Team accelera verso un futuro entusiasmante!“.