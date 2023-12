2023 sotto la lente: Haas e il gioco a carte coperte

Per la redazione di F1 World è arrivata l’ora di tirare le somme su alcune squadre presenti in griglia. Come abbiamo ben potuto notare, il velo di anonimato ha coperto la Haas nell’intera stagione del 2023, impedendo alla squadra di emergere. Ad oggi però , avremo uno sguardo più approfondito , analizzando l’operato della squadra americana considerando i diversi aspetti, tra cui prestazioni in pista, sviluppo tecnico, strategia di squadra, piloti e reazioni ai cambiamenti normativi.

Prestazioni in pista

Quando guardiamo la VF-23 in termini di prestazioni, c’è da indagare più a fondo. Con una line up di piloti di esperienza come Kevin Magnusse e Nico Hulkenberg, le prestazioni avevano decisamente un aspettativa differente. Ma a fare i risultati in pista come ben sappiamo, non sono solo i piloti. La vettura infatti, sembrerebbe portare lo stesso problema riscontrato dalla SF-23: il mancato ritmo del passo gara. Di fatti, abbiamo visto come i piazzamenti in qualifica non siano proprio da scartare, quanto i risultati in gara.

Sviluppo tecnico

Stando a quanto accennato dall’inizio del 2023, la VF-23 sembra sia solo una versione migliorata della VF-22. Tuttavia, non è quello che ci è parso di vedere in pista. L’annata precedente ha visto i due piloti, Kevin Magnussen e Mick Schumacher a bordo della VF-22. Nonostante sappiamo come la situazione si sia evoluta con Schumacher, confrontando i risultati vediamo una vettura molto più performante nel 2022 , rispetto all’anno corrente. Cosa è successo dunque ? Crediamo che gli elementi di spicco della VF-22 siano stati stravolti in modo tale da perdere tutte le migliorie, nel tentativo di elevare le prestazioni della vettura.

Strategia di squadra

A differenza della vicina parente Ferrari, quando si parla di strategia in casa Haas, bisogna fare un passo indietro. È bene infatti ricordare ai nostri lettori i risultati ottenuti in occasione della Sprint di Austria. Perché dopo aver concluso un ottimo sorpasso di Sergio Perez, Nico Hulkenberg ha dovuto fare i conti con il tallone di Achille della VF-23: la gestione delle gomme. Da lì a pochi giri, le gomme della Haas hanno subito un drastico calo di performance, costringendo la squadra a considerare un cambio di gomme. Dopo un celere pit stop, la scelta della Haas di far fermare Hulkenberg davanti alle Aston Martin si è rivelata poi lungimirante. Permettendo al pilota di recuperare numerose posizioni rispetto a chi montava ancora le intermedie.

Piloti

Per quanto riguarda la line up della squadra, abbiamo un bel duo da analizzare. Perché è bene ricordare quanto accaduto con Mick Schumacher nelle annate precedenti. Nonostante la vettura fosse decisamente più performante nel 2022, il talento di Mick non ha permesso alla squadra di accumulare molti punti all’interno della stagione, sancendo così una precoce fine alla sua avventura nella squadra. Tuttavia, la stagione 2023 ha regalato un ottimo feeling alla Haas , con la presenza di due piloti di esperienza come Hulkenberg e Magnussen. Un feeling che non si smentisce, soprattutto considerando la decisione di Steiner di mantenere la coppia anche per il 2024.

Reazione ai cambiamenti normativi