La Red Bull ha rifiutato un top driver

Bisogna fare un salto temporale al 2010. L’accoppiata Vettel-Red Bull faceva paura a chiunque. Col team di Milton Keynes, il tedesco ha vinto la bellezza di quattro titoli mondiali mostrando una superiorità quasi schiacciante sul resto dei piloti in griglia. Stagione dopo stagione, Seb ha continuato a vincere campionati a ripetizione e la competitività della Red Bull ha sicuramente fatto gola ad altri colleghi, incluso Lewis Hamilton.

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 28, 2022