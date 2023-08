La RB19 passerà all’AlphaTauri?

Il regolamento non consente di copiare una vettura avversaria: secondo Bradley, però, potrebbe esserci una scappatoia

Il vincitore di Le Mans, Richard Bradley, ritiene che non sia impensabile che la Red Bull possa trovare un modo legale per consegnare la sua RB19 alla AlphaTauri per la prossima stagione. Il team di Faenza è in difficoltà: avendo ottenuto solo tre punti nelle prime 12 gare, sono stati annunciati cambiamenti di alto profilo per la squadra. È già noto che l’ex direttore di gara della Ferrari, Laurent Mekies, prenderà il posto del ritirante Franz Tost come Team Principal. La scuderia cambierà anche nome e sarà necessario utilizzare tutte le sinergie possibili con la Red Bull consentite dai regolamenti.

Di recente è nata la voce che la squadra gemella dell’attuale leader del campionato erediterà la dominante RB19 per la prossima stagione. A prima vista, una tale ipotesi sembra fantasiosa. Si deve considerare che alle squadre non è permesso copiare una vettura rivale, figuriamoci usarne una nella stagione successiva. Tuttavia, Bradley, vincitore nella classe LMP2 a Le Mans nel 2015, ha un’idea di come i regolamenti potrebbero consentire che ciò accada. Bradley sostiene che poiché la Red Bull possiede e finanzia sia la scuderia principale che la gemella, potrebbero trovare un modo per far sì che la AlphaTauri utilizzi la RB19 attraverso una scappatoia.

E se la RB19 finisse davvero in casa AlphaTauri?

Se ciò accadesse, Bradley afferma di aspettarsi che tale vettura rimanga “Molto, molto competitiva“, considerata la stabilità dei regolamenti tra il 2023 e il 2024. “Sinceramente, con i regolamenti che rimarranno piuttosto stabili l’anno prossimo, non farà davvero molta differenza“, ha detto nel podcast On Track GP. “Quindi la Red Bull di quest’anno rimarrà molto, molto competitiva l’anno prossimo, senza dubbio, a causa del livello in cui si trova. È diverso con Red Bull e AlphaTauri, o Hugo Boss, o come finirà per chiamarsi, perché la Red Bull è effettivamente la fonte di finanziamento dietro AlphaTauri. Non so come funzioni la licenza“.

“Non so come funziona la denominazione della licenza e questo è qualcosa che conoscerà solo la FIA. Ma potrebbe esserci una falla regolamentare che consenta loro di dare la vettura alla AlphaTauri semplicemente perché possiedono e finanziano letteralmente il team. Quindi si potrebbe sostenere che in realtà proviene dalla loro stessa fonte e tutto questo non è una copia. La questione della copia si dovrebbe intendere quando qualcuno prende molte foto e ne fa una copia diretta. Quindi potrebbero esserci alcune scappatoie. Se prendessero quella Red Bull l’anno prossimo, sarebbero seriamente competitivi, senza dubbio alcuno“.

Elisabetta Bianco