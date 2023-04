La parabola di Zhou: da “agevolato” a certezza dell’Alfa Romeo

Arrivato in Alfa Romeo tra lo scetticismo generale, da “porta sponsor”, Zhou Guanyu sta pian piano smentendo tutti. Ebbene sì, perchè dopo una prima stagione non troppo esaltante, condita da diversi alti e bassi, il pilota cinese sta finalmente trovando costanza di rendimento. Se al debutto stagionale in Bahrain ha terminato alle spalle del compagno Valtteri Bottas, in Arabia Saudita e in Australia è riuscito a stargli davanti.

Della crescita del pilota numero 24 ne ha parlato il responsabile degli ingegneri, Xevi Pujolar: “Penso che Zhou stia crescendo molto. Credo di poter affermare che ormai sia allo stesso livello di Valtteri”. D’altronde, in Formula 1 è vitale avere due piloti concreti che siano in grado di portare costantemente risultati: “Per noi è un bene che sia così. – ha detto – Nonostante le qualifiche in Australia non siano state ideali, nei primi due GP siamo stati vicini all’accesso in Q3 e questo è positivo”.

We leave the #AusGP with points in the bag but work to do.

Four weeks until the next race and we’ll be making the most of every second in our push for performance. Shout-out to everyone trackside and at Hinwil HQ for their hard work. We’re up for the fight. 👊 #GetCloser #F1 pic.twitter.com/CUoUOmepUV — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) April 2, 2023