Alonso: dallo Spygate alla gloria

Tagliando i rapporti con la McLaren dopo una controversa stagione, nel 2007, Fernando Alonso ha rivelato che è stato il commento di Ron Dennis sulla “nostra gara” che gli ha fatto capire che non poteva continuare con la squadra

Alonso è passato alla McLaren dalla Renault all’inizio della stagione 2007, il due volte campione del mondo in carica ha collaborato con il debuttante Lewis Hamilton prima del caso Spygate.

Ma era evidente fin dall’inizio che Hamilton non era un normale debuttante. Il britannico ha combattuto contro il suo compagno di squadra, sia in pista che in classifica. Ciò ha portato a diversi momenti di tensione, in particolare durante le qualifiche per il Gran Premio d’Ungheria. Si riteneva che Alonso avesse intenzionalmente trattenuto Hamilton ai box per impedire al britannico di batterlo per la pole position.

Un Dennis arrabbiato è stato ripreso dalla telecamera mentre lanciava le cuffie mentre in seguito i commissari hanno indagato su alcune manovre di Alonso con lo spagnolo colpito con una penalità di cinque secondi.

La lotta tra Dennis e Alonso è continuata fino alla mattina del Gran Premio. La BBC riporta che Alonso ha detto al suo team principal di avere accesso alle e-mail riguardanti lo scandalo “Spygate” e che era pronto a consegnarle alla FIA. E così iniziò Spygate, la minaccia di Alonso che scatenò la catena di eventi che portarono la McLaren ad essere espulsa dalla classifica del Campionato Costruttori 2007 e a multare la cifra record di 100 milioni di dollari per essere in possesso di proprietà intellettuale appartenente alla Ferrari.

“La situazione in quella stagione non è stata ben gestita dai nostri capi”, ha ricordato Alonso recentemente.

“Eravamo giovani. Eravamo immaturi”

“Avevo bisogno dell’aiuto della direzione, che non ho ricevuto. Non potevo continuare con la McLaren. Era una squadra con gli occhi totalmente da una parte del garage. Come ha detto Ron dopo la penultima gara in Cina, ‘la nostra gara non è con Massa, è con Fernando’. Quando la tua squadra lo dice, non puoi continuare”.

All’epoca la McLaren affermò: “A seguito di un incontro tra Fernando Alonso e la McLaren, è stato concordato che sarebbe stato nel migliore interesse di entrambe le parti porre fine alla relazione“.

Dennis ha aggiunto: “È un grande pilota, ma per qualche ragione la combinazione di Vodafone McLaren Mercedes e Fernando non ha funzionato davvero. Abbiamo raggiunto uno stadio in cui nessuno di noi riusciva a trovare un modo per andare avanti”. Per quanto riguarda Alonso, ha detto che: “Non è un segreto che non mi sono mai sentito veramente a casa”.

Il due volte campione del mondo sarebbe tornato alla McLaren nel 2015, trascorrendo quattro stagioni in gran parte infruttuose con il team prima di prendersi una pausa dalla Formula 1. Tornato in griglia nel 2021, ora corre per l’Aston Martin e occupa il terzo posto nel campionato piloti.