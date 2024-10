Patente B96, uffici Motorizzazione intasati per la richiesta di questo permesso speciale | Cosa ci puoi fare in più rispetto alla B

Hai mai sentito parlare della patente B96? Se sei un appassionato di caravanning o hai bisogno di trasportare carichi pesanti con il tuo veicolo, è probabile che questo permesso di guida sia entrato nel tuo radar

La patente B96, ti permette di trainare rimorchi più pesanti rispetto a quanto consentito dalla semplice patente B. Ma cosa distingue la B96 dalla classica patente B? E perché è così importante per alcune categorie di automobilisti? Scopriamolo insieme. La patente B96 è una categoria di patente di guida che abilita alla conduzione di complessi di veicoli con una massa complessiva autorizzata superiore a 3500 kg e fino a 4250 kg. La necessità di conseguire la patente B96 dipende dal peso complessivo del veicolo e del rimorchio che intendi trainare. Se superi i limiti previsti dalla patente B, la B96 diventa obbligatoria per circolare in sicurezza e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

Perché serve la patente B96?

La patente B96 rappresenta un’ottima soluzione per chi desidera ampliare le proprie possibilità di trasporto senza dover affrontare un percorso formativo troppo impegnativo. La B96 ti offre una maggiore flessibilità nell’utilizzo del tuo veicolo, permettendoti di affrontare diverse esigenze di trasporto. Il principale vantaggio della B96 è la possibilità di trainare rimorchi con una massa complessiva maggiore, ampliando notevolmente il volume del carico trasportato. Con un rimorchio più grande, puoi portare con te tutto ciò di cui hai bisogno per un viaggio o un lavoro, senza limitazioni di spazio. Questa patente speciale è essenziale per gli amanti del campeggio itinerante. Inoltre chi possiede barche, moto d’acqua o altri veicoli di grandi dimensioni, può necessitare della B96 per trasportarli su appositi carrelli. Anche professionisti come artigiani, commercianti o agricoltori possono aver bisogno di trasportare materiali pesanti con rimorchi specifici.

Come ottenere la patente B96?

Per conseguire la B96, è necessario essere già in possesso della patente B come requisito fondamentale per accedere al corso. Analogamente all’ottenimento della patente B, bisogna superare un esame teorico e pratico. L’esame verifica le tue conoscenze teoriche sulla guida di complessi di veicoli e le tue abilità pratiche alla guida. I costi per conseguire la patente B96 possono variare a seconda dell’autoscuola scelta e della tua regione. In generale, includono: Iscrizione all’autoscuola, materiale didattico, lezioni pratiche, esame teorico e pratico. Se hai bisogno di trainare rimorchi ancora più pesanti, potresti valutare di conseguire la patente BE. Tuttavia, la BE richiede un percorso formativo più lungo e complesso rispetto alla B96.