La McLaren si augura una carriera promettente per Norris e Sainz

Il CEO della McLaren, Andreas Seidl, è convinto che Carlos Sainz e Lando Norris abbiano davanti a loro una carriera promettente in Formula 1 e si augura che sia con il suo team.

La McLaren sta lavorando alla costruzione e alla formazione di una squadra vincente, ed uno degli elementi chiave sono i piloti, infatti, il team di Woking ha deciso di mantenere invariata la line-up formata da Carlos Sainz e Lando Norris.

Lo stesso Andreas Seidl, ha affermato che: “Da quello che ho visto finora dei due, sono convinto che abbiano il potenziale entrambi. Ora è importante dare loro un’auto in modo che possano crescere con noi, quindi, ora devono dimostrare il loro valore“.

Per tenerli all’interno del team Seidl, si impegna a creare l’ambiente ideale per fornire sia a Carlos Sainz che a Lando Norris i migliori strumenti per trovare l’equilibrio tra il supporto del team e la libertà: “Il successo negli sport automobilistici deriva sempre dallo sforzo di una squadra e dipende dagli individui. Cerco di creare un ambiente in cui possiamo trovare il posto giusto per tutti i membri della squadra, dove possano applicare i loro talenti, che tutti debbano essere apprezzati”.

Continuando, ha detto: “La politica è importante, anche se non bisogna insegnarla a nessuno o biasimarla quando ci sono problemi, bisogna invece cercare soluzioni. Per fare questo, bisogna creare una cultura in modo che le persone osino affrontare problemi e correre rischi senza timore che se qualcosa vada storto”.

Infine, ha dichiarato: “Cerco di farlo con il mio team. Ho avuto fortuna nella mia carriera di avere sempre capi che mi avrebbero supportato e, allo stesso tempo, mi avrebbero dato abbastanza libertà . È l’unico modo per dimostrare ciò che puoi fare. Questo è ciò che vogliamo fare in McLaren. Per me questa è la chiave del successo”.