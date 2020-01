Ecco il ruggito della nuova Ferrari!

La Ferrari ha condiviso un video sui suoi social network in cui fa sentire il suono del motore della monoposto del 2020. La nuova vettura verrà presentata soltanto l’undici febbraio, ma grazie a questo video possiamo già ascoltare il ruggito del motore che debutterà a Melbourne tra meno di due mesi.

Il video dura all’incirca 43 secondi. Inizia con le porte di Maranello che si aprono, per poi inquadrare le mani di molte figure che lavorano all’interno della fabbrica. Mani di ingegneri, meccanici e altri lavoratori della Ferrari che fanno trapelare nervosismo per via della prima volta in cui ascoltano il motore che useranno durante il 2020, di un’auto che tra l’altro per ora non ha ancora un nome ufficiale.

La Ferrari, inoltre, ha condiviso altri dati che sono normalmente tenuti nascosti, come ad esempio il fatto che il motore sia stato avviato oggi alle dieci del mattino alla presenza di tutti i lavoratori della fabbrica di Maranello.

Questo motore sarà sicuramente un osservato speciale nella nuova stagione di Formula 1 dopo le accuse ricevute dai rivali, Red Bull e Mercedes su tutti, nella passata stagione per presunte illegalità nella centralina.

Di seguito potete trovare il link per vedere il video in questione.