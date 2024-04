La McLaren correrà in Giappone con una livrea speciale

Cambio di look in arrivo per la MCL38, dopo che la McLaren ha svelato la livrea speciale con cui correrà a Suzuka

La livrea speciale adottata da McLaren è frutto dell’artista giapponese MILTZ in collaborazione con il marchio Vuse, sponsor del team. Il team britannico ha voluto portare sulla sua monoposto alcuni caratteri del mondo nipponico, come la tradizionale calligrafia “Edomoji”. Il colore predominante rimane sempre l’arancione contrastato da alcuni tocchi di blu che, assieme alla calligrafia, rappresentano una vettura di Formula 1 sotto forma di drago. McLaren sostiene inoltre da ben 4 anni la campagna Driven by Change che, in questa occasione, mette in mostra il lavoro di artisti attraverso il mondo dei motori.

La presenza di MILTZ nel weekend del Giappone

Mark Miltz è un artista e graphic designer giapponese, specializzato in tipografia e graffiti. La creazione di questa livrea, che sarà presente per tutta la durata del weekend, rappresenta per lui un’enorme opportunità per il futuro. MILTZ commenta così il suo “esordio” nel mondo dei motori: “Quando sono diventato un artista freelance, non avrei mai pensato che una tale opportunità fosse possibile”. L’artista ha inoltre comunicato che ha deciso di lasciare il suo lavoro presso un’agenzia di design per proseguire questo progetto.

“Questo è il più grande progetto internazionale che io abbia mai realizzato. Mentre continuo a costruire il mio profilo come artista, voglio che le mie opere sostengano la cultura e le tradizioni del mio paese, ma con un tocco moderno”, ha commentato MILTZ. “Ci sono tante cose da raccontare attraverso l’arte, a partire dal mio lavoro con imprese locali fino ad arrivare alla McLaren in Formula 1″.

Inoltre Louise McEwen, responsabile marketing del team di Woking, ha voluto dire la sua in merito alla campagna Driven by Change. “Siamo orgogliosi di portare Driven by Change a Suzuka per l’iterazione della campagna del 2024 assieme al nostro partner Vuse. Giunta al suo quarto anno, abbiamo visto i successi della campagna nel mostrare l’incredibile creatività di questi artisti talentuosi ma spesso sconosciuti. Ci impegneremo affinché il mondo possa vederli sulle nostre auto da corsa”, ha concluso.