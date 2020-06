La FIA pubblica le modifiche delle regole per la stagione 2020

La FIA ha pubblicato le regole con le modifiche per la stagione 2020 di Formula 1, che svolgerà i Gran Premi a porte chiuse

Le ultime regole pubblicate dalla FIA includono modifiche mirate a ridurre il numero del personale e a gestire le assegnazioni degli pneumatici, nel corso dei Gran Premi previsti dal calendario rivisitato. Per ciascun team saranno autorizzati massimo 40 membri sulla griglia. Ciò si verificherà una volta che le vetture saranno uscite dalla pit-lane, prima dell’inizio di una gara. Si ci dovrà spostare dalla griglia due minuti prima dell’inizio della gara. Ciò verrà indicato cinque minuti prima.

POTREBBERO ESSERCI PENALITA’ PER I PILOTI

Quando mancheranno circa tre minuti all’inizio dell’evento, potrebbero non esserci più di 16 membri del personale sulla griglia. La FIA fa notare che, la mancata osservanza di queste regole potrebbe comportare una penalità per i piloti. Tali modifiche daranno ai membri del team più tempo per liberare la griglia di partenza. Evitando così affollamenti. Modifiche simili verranno applicate anche in caso di arresto e riavvio delle gare. Il direttore di gara può interrompere la partenza fino a sette minuti prima dell’inizio del giro di formazione in caso di pioggia, anziché i cinque minuti come consuetudine.

LA FIA STABILISCE IL NUMERO DI SET DI PNEUMATICI UTILIZZABILI

Tra gli altri cambiamenti c’è una piccola modifica riguardante le attività del personale dei team di Formula 1. Il periodo di restrizione, durante il quale i membri del team che lavorano sulle monoposto non sono ammessi nel paddock, è stato ridotto da nove ore a otto. A causa delle sfide logistiche derivanti dalla riorganizzazione del calendario, la FIA ha ritenuto opportuno che le squadre non scelgano più il numero di pneumatici utilizzati da ciascun pilota ogni fine settimana. Le regole stabiliscono che saranno fornite otto serie di Soft, tre di Medium e due Hard per le monoposto che compongono ogni squadra.